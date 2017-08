Példátlan dolog történt Európában - ezért itthon lincshangulat lenne

A 21. századi Európában elképzelhetetlennek tűnő dolog történt: a kontinens egyik országában, Koszovóban a pénzhiány miatt leállt a vasúti közlekedés. Az állami vasúttársaság egyetlen vonalán szállhatnak vonatra a hazai és a külföldi utasok.

Koszovó állami vasút-üzemeltető vállalata, a Trainkos bejelentette, hogy a hét közepétől három vonala közül kettőn felfüggeszti a közlekedést, mivel nem kapta meg a kormánytól a normális tevékenységéhez szükséges forrásokat - írta a bne IntelliNews régiós hírportál. Az utazni szándékozóknak nincs más lehetőségük, mint hogy beletörődjenek a helyzetbe.

A hírnek sajátos hátteret ad, hogy Koszovóban 2017 második negyedévében több mint kilenc százalékkal, 57 ezerre ugrott a vasutat igénybe vevők száma az év első három hónapjához képest.

A döntés miatt az ország fővárosa, Pristina, illetve Peja, továbbá a Fushe Kosove és Hani i Elezit közti forgalom áll le. A Pristinát és a Szkopjét, Macedónia fővárosát összekötő vonatok továbbra is közlekednek. A Trainkos közleménye szerint az állami pénzből már júniusban kifutottak, a cég szolgáltatásait júliusban saját tartalékaikból finanszírozták. Ez összesen ötmillió eurójukba (több mint 1,5 milliárd forint) került.

Ki kéne találni

Koszovóban a törvény szerint a vasúti közlekedés összes kiadását az infrastrukturális minisztérium költségvetéséből kell kifizetni. A Trainkosnak vékony profitrátát engedélyeznek.

Ehhez képest a vállalat közleményéből most az is kiderült, hogy a kormány már a 2011-es korszerűsítés költségeit sem fizette ki, ezt is a cégnek kellett kigazdálkodnia. A Trainkos jelezte a gondját a kormánynak és most arra vár, hogy az illetékesek kitalálják, hogyan oldják meg a problémát.

Koszovóban mindössze 333 kilométernyi vasúti pálya van. Ezek közül a macedón határon lévő Hani i Elezit a szerb határon lévő Leshakkal összekötő a legjelentősebb. A vonalak közül 110 kilométernyit magánvállalatok üzemeltetik.