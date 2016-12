Rekordok születnek a levegőben

Jövőre is profittal zárhat a légi közlekedés. Az előrejelzett 30 milliárd dolláros nyereség a kerozinárak növekedése és a világ gazdaságában lassulása miatt lesz gyengébb, mint az idei 35,6 milliárdnál.

Egymást követő harmadik évét zárhatja nyereséggel a világ légi közlekedése 2017-ben. Az IATA hivatalos becslése szerint a bevétel 736 milliárd dollárra nő, de a profit alatt marad majd a 2016-ra vártnak.

Erre az évre júniusban még 40 milliárd dollárt megközelítő hasznot reméltek az elemzők, ám a lassan emelkedő olajárak és a világgazdaság lassulása miatt a haszon 35,6 milliárd dollárra rúghat.

Jövőre a várakozások szerint 4 milliárd ember száll majd repülőre, a teherforgalom (cargo pedig 55,7 millió tonnára emelkedhet az idei 53,9 millió tonnáról. Ez azt jelenti, hogy a világ GDP-jének egy százalékát (769 milliárd dollár) költik jövőre légi közlekedésre. Egy utason a lég ifuvarozó cégek átlagosa 7 dollár 54 centet keresnek. A növekedésben meghatározó továbbra is az észak-amerikai forgalom emelkedése.

Az ágazat növekedésére a legnagyobb veszélyt az emelkedő olajárak jelentik az IATA prognózisa szerint. Idén egy hordó Brent-olaj átlagára 44,6 dollár, ez jövőre 55 dollárra nőhet. Az emelkedés rögvest jelentkezik a kerozinárakban is: az idei 52 dollár után jövőre 64,9 dollárra nőhet.

Ugyanakkor még e növekedéssel is csak a teljes költségek 18,7 százalékát teszi ki a kerozinár - míg például 2012-2013-ban ez a 33 százalékot is meghaladta. Az utaslétszám növekedése is lassul jövőre: az idei 5,9 százalék után 5,1 százalék várható. Eközben csökkenhet a gépek töltöttségi faktora (load-factor) is: idén ez átlagosan 80,2 százalék volt, jövőre 79,8 százalék várható.