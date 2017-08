Rekordot döntött a Scania

Rekordbevételt ért el az első fél évben a Scania AB svéd haszongépjárműgyártó vállalat - tájékoztatta a Scania Hungária Kft. hétfőn az MTI-t.

Szász Péter, 2017. augusztus 14. hétfő, 20:25

A Volkswagen AG többségi tulajdonában lévő Scania az első fél évben az előző évinél 17 százalékkal magasabb, 58,7 milliárd svéd korona rekordbevételre tett szert.

A vállalat mérleg szerinti eredménye a január-júniusi időszakban 4,611 milliárd korona volt a tavalyi év azonos időszakában elért 2,4 milliárd korona után.

A működési bevétel 2017 első hat hónapjában 6,464 milliárd svéd koronát tett ki, 11,0 százalékos árbevétel-arányos működési eredményt biztosítva.

A tehergépkocsik rendelésállománya 29 százalékkal nőtt az elmúlt év ugyanezen időszakához viszonyítva.

A kedvező gazdasági helyzetnek köszönhetően Európában növekszik a tehergépkocsik iránti kereslet, és a Scania részesedése az európai tehergépkocsi-piacon továbbra is jelentős, 16,8 százalék. Latin-Amerikában is kedvező trendek uralkodnak, Brazíliában a nagyon alacsony szintről ismét növekszik a kereslet, főként a mezőgazdasági ágazat erősödésének eredményeként. Az eladási számokon az is érezhető, hogy Oroszországban folytatódik a gazdaság helyreállása. Ázsiában a jó értékesítési teljesítménynek köszönhetően nőtt a kereslet, főként Kínában és Iránban.

A Motorok üzletágban mindhárom szegmens, az ipari motorok, a hajómotorok és az áramfejlesztők értékesítése is bővült. A szolgáltatások árbevétele rekordszintűre, 11,7 milliárd svéd koronára nőtt, 12 százalékkal emelkedett.