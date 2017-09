Robbantott az új gyorsétteremlánc

Új gyorsétteremlánc tört be a lengyel piacra azzal a tervvel, hogy szélsebes ütemben bővíteni fogja hálózatát. A svéd cég kínálata hasonlít is, meg el is tér versenytársaiétól.

Barabás Júlia, 2017. szeptember 3. vasárnap, 10:55

A Max Premium Burgers svéd gyorsétteremlánc szeptember első napján megnyitotta első lengyelországi üzletét Wroclawban - írta a gazeta.pl. A cég menüje ugyan hasonló a többi gyorsétteremlánc kínálatához - hamburgerek, nugettek, csirkeszárnyak stb. -, de nagy különbség, hogy külön választékkal készülnek a vegetáriánusoknak és például azoknak a vendégeknek, akik gluténérzékenyek. Rendelni lehet a pultnál és az interaktív kasszákon keresztül is.

A svéd cég bejelentette, hogy nem áll meg egyetlen üzletnél - terveik között az szerepel, hogy 10 év alatt legalább 200 éttermet nyitnak Lengyelországban. Már 2017-ben bővítik a hálózatot Varsóban és Gdanskban.

Mindez ambiciózus tervnek látszik, ha figyelembe vesszük, hogy a Max Premium Burgersnek Svédországban és a világon (Norvégiában, Dániában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emirátusokban) összesen csupán valamivel több, mint 120 étterme van. Ezek tulajdonosi vagy franchise alapon működnek.

Lengyelországban egyelőre saját tulajdonú egységeket nyitnak, de a jövőben a franchise módszer fejlődése várható. Emellett drive-in típusú éttermeket is nyitnak majd. Tavaly a cég forgalma meghaladta a 300 millió eurót - Svédországban a Max Premium Burgers a legnagyobb jövedelmű étterem lánc. A cég jövőre ünnepli fennállásának 50. évfordulóját.

Képünk illusztráció, forrás: Unsplash.com

