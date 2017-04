Ryanair-rel utazik? Változás jön

Biztosítja a csatlakozásokat a Ryanair a jövőben saját járatai között - jelentette be Kenny Jacobs, a légitársaság marketingigazgatója.

Az ír diszkont légitársaság ezzel az első nagy diszkont légicég lesz Európában, amely biztosítani fogja az átszállásokat járatai között. Az MTI-hez eljuttatott közleményben Kenny Jacobs azt is kiemelte, hogy néhány más légitársaság járataira is biztosítják majd az átszállási lehetőséget.

Bár a vezető légitársaságokat nem említett, korábban a Ryanair az ír hálózatos légicéggel, az Aer Lingusszal, illetve a szintén diszkont Norwegian Air Shuttle-lal állapodott meg csatlakozások biztosításáról.

Az ír diszkont a négy éve futó Always Getting Better nevet viselő minőségjavító csomagja keretében vezeti be a szolgáltatást.

A cég tájékoztatása szerint a programnak köszönhetően 50 százalékkal nőtt a társaság utasforgalma és Európa legnagyobb forgalmat elérő légitársasága lett, megelőzve a korábbi listavezető Lufthansát. A Ryanair 2016-ban 117 millió utast szállított járatain, 15 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.