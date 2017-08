Sokkoló lépéssel állt elő a Tesco

Az üzletlánc Nagy-Britannia több városában elindította a karácsonyi akcióit. Ugyan az ünnepig még több mint négy hónap hátravan, egyre több helyen láttak a vásárlók karácsonyi képeslapokat vagy épp havas tájak rajzával díszített csokikat - írja a hvg.hu.

K. Kiss Gergely, 2017. augusztus 22. kedd, 18:52

A portál szerint az ötlet nem aratott osztatlan sikert. Azok, akik a Facebookon és a Twitteren postoltak képeket a korai karácsonyi vásárról, általában nem rajonganak azért, hogy már most kezdődne az ünnepi őrület - többen írtak arról, hogy legalább az iskolakezdés előtti leárazások végét megvárhatnák, ha már Halloweenig nem bírják ki.

A Tesco egyik szóvivője annyit válaszolt a kritikákra: vannak vásárlóik, akik szeretnek az év korábbi időszakában is karácsonyi termékeket venni, ezért korlátozott mennyiségben, de már most is kiszolgálnák őket.

(Képünk illusztráció)