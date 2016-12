Sosem kértek még ennyit kölcsön, mint idén

Soha nem vettek még annyi hitelt fel világszerte, mint idén, a cégek minden szinten igyekeztek kihasználni az alacsony kamatokat. Ezzel megdőlt a 2006-ban felállított rekord is, jövőre azonban már lanyhulhat a hitelfelvételi kedv - írja a Financial Times.

Rekordot döntött idén globálisan a kibocsátott adósság értéke, leginkább amiatt, hogy a cégek igyekeztek, amíg még lehet, kihasználni az alacsony kamatok nyújtotta lehetőségeket- írja a Financial Times. Az első félévben még tomboló kötvénypiaci rally nagy csáberővel jelentett a vállalatoknak, a kibocsátások értéke az év eleje óta meghaladta a 6600 milliárd dollárt a Dealogic adatai szerint, ez magasabb, mint a korábbi rekordévben, 2006-ban elért.

A kibocsátott adósság több mint fele, összesen 3600 milliárd dollár ebből a vállalati szektorhoz köthető, a hitelfelvételi kedvet jórészt az ECB és a Bank of Japan negatív kamat politikája fűtötte, de segítette az is, hogy a tavaly év végi kamatemelést követően a Fed az év jó részét kivárással töltötte. Ez az összeg 8 százalékkal magasabb a tavalyinál, s a rekordhoz nem kis részben a hatalmas vállalatfelvásárlási akciókhoz felvett, sokszor egyenként 10 milliárd dollárt is meghaladó hitelfelvételek is hozzájárultak.

A fennmaradó részen az államkötvények, a jelzálogpapírok és a fedezett kötvények osztoztak. Az adatok ugyanakkor nem tartalmazzák a szokásos aukciókon eladott államkötvények értékét.

A lap szerint ugyanakkor a Trumptól várt gazdaságpolitika, az ennek következtében várhatóan emelkedő infláció és ezzel párhuzamosan emelkedő amerikai kamatok nyomán csökkenhet jövőre az adósságkibocsátások lendülete. Ráadásul mivel ezen hitelek jó része változó kamatozású, a kamatok emelkedésével jövőre jelentősen nőhetnek a hitelfelvevők adósságterhei is.

Az amerikai 10 éves államkötvények hozama - amelyet sokszor irányadónak tekintenek az amerikai vállalati hitelek kamatainál - júliusban érte el mélypontját, 1,32 százalékon. Azóta több, mint egy százalékponttal 2,57 százalékra emelkedett.

A finanszírozás alacsony költsége, az alacsony kamatok mindenkinek kedvet csináltak ahhoz, hogy jelentősen eladósodjon - mondta Scott Mather, a világ legnagyobb kötvényportfólióját kezelő Pimco befektetési igazgatója. Az eladósodási hullám minden gazdasági ciklusban megfigyelhető a szakértő szerint. Ami a mostani helyzetet különlegessé teszi, hogy az elképesztően alacsony kamatok a szokásosnál is jobban gerjesztette a hitelfelvételi kedvet. Azonban ezzel sikerült elhinteni a magjait a következő lejtmenetnek, esetleg csődhullámnak - tette hozzá a szakember.