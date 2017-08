Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sztrájkot tartottak egy Volkswagen-üzemben

Megbénult szerdán a Volkswagen német autógyártó csoport portugáliai üzeme, mert a munkavállalók sztrájkoltak, tiltakozásul a vállalatvezetés azon terve ellen, hogy kötelezővé teszik a szombati munkavégzést - írja az MTI.

A Lisszabontól mintegy 30 kilométerre délre, Palmela városban 22 éve működő üzemben mintegy 3500-an dolgoznak, és az általános, országos munkabeszüntetéseket leszámítva még soha nem sztrájkoltak.

Két szakszervezetük most amiatt szervezett 24 órás munkabeszüntetést, mert a vállalat vezetése úgy döntött, hogy új munkarendet vezet be a következő két évre. Kötelezővé teszik a munkavégzést szombaton is, de nem fizetnek túlórapénzt, hanem hét közben szabadnapot lehet kivenni cserébe a hét végi műszakért. Az új, három műszakos munkarenddel az a cél, hogy felgyorsítsák a Volkswagen új városi terepjárója, a T-Roc (címlapképen) gyártását, amelyet augusztus elején kezdtek el.

A Volkswagen azt tervezi, hogy Európában novemberben kezdi el értékesíteni az új modellt, amelynek alapára 20 ezer euró lesz. A szakújságíróknak augusztus 23-án mutatták be az autót, a nagyközönség pedig a frankfurti autószalonon, szeptember 14-én veheti szemügyre a Volkswagen negyedik városi terepjáró modelljét.

A Volkswagen portugáliai gyárában hosszú ideig munkabéke uralkodott, de a feszültségek kiéleződtek, miután januárban nyugdíjba vonult António Chora, az üzem történelmi szakszervezeti vezetője.

A palmelai autógyár és az azt körülvevő, a legjelentősebb beszállítóknak telephelyet biztosító ipari park létrehozása közel kétmilliárd euróba került, így az egyik legjelentősebb a Portugáliában valaha is eszközölt külföldi befektetések közül. A gyár egyben Portugália egyik legnagyobb exportőr vállalata, amelyben eddig három autómodellt (VW Sharan, VW Scirocco, Seat Alhambra) szereltek össze, naponta mintegy 400 járművet.

Az egynapos termeléskiesés ötmillió eurós veszteséget okozott a Volkswagennek.