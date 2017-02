Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Támadják az Aldit - elindult az árverseny

A Wal-Mart egy új árösszehasonlító tesztet indított közel 1200 boltjában, a cél az, hogy felvegyék a versenyt az olyan olcsó diszkontláncokkal, mint az Aldi.

A Wal-Mart az ártesztet 11 amerikai államban, például Illinois-ban és Floridában hajtja végre és elsősorban arra az élelmiszeripari szegmensre koncentrál. A cél az, hogy megtalálják az optimális árat a különböző termékekkategóriákban, és ha szükséges, akkor módosítsák az árakat - írja a Portfolio.

A Reuters egyébként szintén megcsinálta a saját tesztjét több amerikai nagyvárosban is, amiből az derült ki, hogy a Wal-Mart már aktívan reagált a diszkontláncok agresszív árazására és több termék esetében is jobb árakat kínál, mint amilyeneket például az Aldi vagy a Lidl. Az elképesztő árverseny kifejezetten alacsony árakat eredményezett több termékcsoportban is, egy tucat tojást már kevesebb, mint egy dollárért, egy gallon tejet pedig nagyjából 1 dollárért lehet kapni több amerikai üzletben.