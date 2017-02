Teljesen új útra lép a Lidl

A német kiskereskedelmi lánc jó ideje tervezi a lépést, most végre úgy tűnik, meg is teszik.

Immár több mint egy éve készül arra a Lidl, hogy betör az Egyesült Államok piacára - olvasható a The Washington Post beszámolójában. Az időt persze nem láblógatással töltötték: el kellett dönteni, hogy milyen legyen a boltok kialakítása, illetve, hogy milyen logóval hódítsák meg az amerikaiakat. Érdekesség, hogy a Lidl annyira új és úgy látszik, egyelőre annyira ismeretlen az USA-ban, hogy az újság külön kiemeli azt is, hogyan kell ejteni a nevét. Ez pedig nem más, mint a "lee-duhl".

A lépés annyiban nem meglepő, hogy a Lidl 2015 őszén ismertette hosszú távú stratégiáját, amely az amerikai piacra lépés mellett célul tűzte ki azt, hogy öt éven belül 100 milliárd euróra növekedjen a Lidl-csoport bevétele. Klaus Gehrig, a társaság elnöke akkor azt mondta, a Lidl üzleti koncepciójának nincsenek határai, és a célul kitűzött bevétel elérése érdekében több országban, például az Egyesült Államokban is terjeszkedni fognak. Gehrig már akkor jelezte, hogy az amerikai piacra lépés drága és az amerikai lakosság igényeinek megfelelő termékpalettával kell elindulni.

A lépés fontosságát jól jelzi, hogy a globális boltláncok számára az egyik legnagyobb piacot az amerikai jelenti, ám a jelentős konkurencia miatt ez nem egyszerű feladvány. Például az amerikai piacról indult a világ legnagyobb boltlánca, a Walmart, amelynek éves forgalma - a tavaly január végén zárult üzleti évben - 478 milliárd dollár volt, ami közel 140 ezer milliárd forint.

Persze a külföldi terjeszkedés nincs távol a bolthálózattól, amely immár mintegy 10 ezer boltot üzemeltet 27 országban. Magyarországon egyébként 2004-ben jelent meg a cég, azóta már 164 áruháza, három logisztikai központja található az országban. (Arról, hogy itthon mire készül a cég, itt írtunk bővebben.)

Hűtött sörrel és ingyen rágcsával hódítanának

A The Washington Post szerint a Lidlnek nem lesz könnyű dolga, hiszen a kiskereskedelmi szektor már most is szenved az Egyesült Államokban, mivel olyan új vetélytársakkal kell szembenéznie, mint az online bevásárlás vagy éppen a drogériák egyre növekvő kínálata.

A német vállalat mégis elszánt: bár a korábbi tervek 2018-as indulásról szóltak, most úgy tűnik, hogy előrehozzák ezt a dátumot. A lap beszámolója szerint első lépésként 20 boltot terveznek nyitni Virginiában, Észak- és Dél-Karolinában, majd 12 hónapon belül legalább 100 üzlettel fednék le a keleti partot - ahol a nagy vetélytárs Aldinak már van 1600 boltja.

Az USA-ra egyébként új taktikával is készül a Lidl: az első, úgymond prototípus boltjuk például közel kétezer négyzetméteres lesz, ami 35 százalékkal nagyobb, mint a legnagyobb európai egységük. Brendan Proctor, a cég amerikai vezetője szerint szükség volt erre a váltásra, ha meg akarnak maradni a helyi piacon. De nem ez az egyetlen változtatás az eddigi üzletmodellhez képest: a helyi vásárlókat például hűtött sörökkel és a pékpultnál ingyen kóstolóval is várják - ezzel is alkalmazkodva a helyi vásárlókhoz. (Meglepő húzása itthon is volt már a Lidlnek.)

Autókereskedés lesz?

Visszatérve a külső megjelenésre és a logóra: ez azért fog változni, mert a fókuszcsoport, amelyiknek megmutatták az európai mintára tervezett boltokat, azt hitte, hogy egy autókereskedést mutatnak neki. Így gyorsan visszatértek a tervezőasztalhoz, ám, hogy mi lesz a végleges megoldást, azt még nem tudni.

Az üzletek kialakításáról Proctor elmondta, hogy igyekeznek minél egyszerűbben elrendezni a boltokban található termékeket, hogy azokat bárki egyből meg tudja találni. "Egy normál kiskereskedelmi egységben, ha akarok venni egy üveg ketchup-öt, akkor bonyodalmat okozhat, hogy általában 24 sor van a boltokban. Amennyiben meg is találom a helyét, akkor is 50 termék közül kell választanom. Őszintén kinek kell 50 fajta ketchup?" - mondta Proctor. Szerinte éppen ezért a Lidl üzleteinél törekedni fognak az egyszerűségre, így például arra, hogy csak hat folyosó legyen, illetve mindent könnyen meg lehessen találni. Az árudömping ellen pedig a jól bevált módszerrel, a saját - olcsó - termékekkel veszik fel a harcot, de a sajátosságai megmaradnak, így például Proctor szerint ne lepődjön meg senki, ha fúrót, jóganadrágot, vagy kaszát.