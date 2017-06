Tudta? Hamarosan egy postás lehet a világ leggazdagabb embere

Bár jelenleg Bill Gates a világ leggazdagabb embere 90 milliárd dollárra becsült vagyonnal, ám az Amazon-alapító Jeff Bezos hamarosan átveheti a vezetést - írta a Bloomberg híre alapján a hvg.hu.

Domokos László, 2017. június 6. kedd, 14:42

Bezos, aki 17 százalékban tulajdonosa az Amazon csomagküldő óriásnak, mely az elmúlt hónapokban jól szerepelt a tőzsdén, immár 86,6 milliárdos becsült vagyonnal áll a második helyen - írta a portál.

Bezos vagyona több mint 20 milliárddal nőtt idén. Ilyen tempóban pedig hamarosan ő lehet a világ leggazdagabb embere. A listán a 85,6 milliárdos vagyonnal rendelkező Zara-alapító spanyol Amancio Ortega a harmadik, míg a negyedik helyen 74,9 milliárdos dollárral az omahai bölcs, Warren Buffett áll, a Facebook-alapító, 65,8 milliárd dollárral rendelkező Mark Zuckerberg előtt.

A Bloomberg a tőzsdei árfolyamok alapján naponta rangsorolja a világ leggazdagabb embereit.

Idén február első napjaiban Bezo, a "világ postása", többször is átvette a harmadik helyet Ortegától, a 70 milliárd dollárt meghaladó vagyonával. Ráadásul Bezos vagyona a másik három milliárdoshoz képest jóval nagyobb tempóban nőtt az elmúlt években. Még 2015 február elején az első tízbe sem fért be az akkori, 33,1 milliárd dolláros vagyonával, 2016 február elején már az ötödik volt 49,1 milliárddal, idén pedig már 72,3 milliárd állt a neve mellett. Most pedig már az élre tör.

