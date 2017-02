Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új módszerrel erősít a Lidl

Egy sztár séf és egy gasztroblogger bevonásával indítja el új reklámkampányát a Lidl Lengyelországban. A két celeb a hagyományos és a modern konyha trükkjeit állítja szembe egymással.

A Lidl bolthálózat új kampányba kezd Lengyelországban a hagyományos és a modern konyha párhuzamos népszerűsítésére - adta hírül a gazeta.pl. A kiskereskedelmi lánc szélesebb alapanyag-választékát akarja reklámozni, amely állításuk szerint képes mindkét konyha híveinek igényeit kiszolgálni.

Az új kampányhoz új arcokat is alkalmaznak egy híres lengyel séf, Karol Okrasa és egy gasztroblogger, Dana Ladocha személyében. A séf a hagyományos, a blogger a modern konyhát képviseli majd. A Lidl hetente mindkét szakember egy-egy receptjét bemutatja, alapanyagokat kínálva azok elkészítéséhez. A hálózat nem hozta nyilvánosságra, meddig tart a kampány.

A Lidl tapasztalatai szerint vásárlóik ugyan egyre nyitottabbak az új termékek irányt, ám továbbra is nagyra értékelik a hagyományos lengyel élelmiszereket. Egyre igényesebbek, tisztában vannak az egészséges táplálkozás fontosságával, elvárják a választék bővítését és egyre nagyobb a kereslet a biotermékek iránt is. Az áruházlánc vásárlói között az elmúlt öt évben a háromszorosára nőtt azoknak a lengyeleknek a száma, akiknél számít az élelem természetes származása és ezért hajlandó magasabb árat is fizetni.