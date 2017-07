Újabb csapás az Uberre

Nem szükséges előzetesen az Európai Bizottságnak benyújtani az UberPop szolgáltatást tiltó és büntető törvénytervezetet az Európai Unió Bíróságának (EB) főtanácsnoka, Maciej Szpunar szerint.

Kovács Bertold, 2017. július 4. kedd, 12:05

A francia Uber szolgáltatásának tiltására született szabályozás Franciaországban, melynek megsértése miatt eljárás indult a vállalat ellen. Az Uber érvelése szerint azonban a vállalat nem büntethető, hiszen a törvény jogszerűtlenül került elfogadásra, mivel az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást tilt, amit előzetesen kötelezően be kell nyújtani az Európai Bizottság számára.

A jelenleg nem kötő erejű EB-állásfoglalás kimondja, hogy a tagállamok megtilthatják és büntethetik az UberPophoz hasonló jellegű tevékenység végzését anélkül, hogy a tervezetet előzetesen benyújtanák az Európai Bizottságnak. Jogerős döntés a bírák most kezdődő tanácskozását követően születik.

Az Európai Bíróság sajtóközleménye emlékeztet egy májusban hozott döntésre, amely az Uber spanyolországi tevékenységével kapcsolatban mondta ki, hogy a szolgáltatás a közlekedés és az nem az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak számít, ezért a rá vonatkozó törvénytervezetet nem szükséges előzetesen a brüsszeli javaslattevő-végrehajtó testületnek benyújtani.

Akkor sem lenne szükséges előzetesen tájékoztatni a bizottságot a törvénytervezetről, ha a cég szolgáltatása mégiscsak információs társadalommal összefüggő tevékenységnek számítana - véli Szpunar főtanácsnok. A franciaországi szabályozás ez esetben sem magát az elektronikus közvetítő rendszert szabályozná, hanem csak a hozzá kapcsolódó közlekedési szolgáltatásokat, melyek nem tartoznak az uniós irányelv alá.

Az Uber egyre több európai országban ütközik nehézségekbe, korábban - főleg a taxisok követelésére - már Olaszországban és Spanyolországban is betiltották, de Németországban és Dániában is korlátozták a tevékenységét. A vállalat mindegyik tiltással szemben az Európai Bírósághoz fordult jogorvoslatért. (Az Ubert már Brüsszel is megállította.)

Magyarországról 2016 júliusában vonult ki az Uber, mivel olyan törvény került elfogadásra, amely a cég weboldalát blokkolhatta volna, a sofőrök pedig autójuk rendszámát vagy jogosítványukat veszíthették volna el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az egyenlő versenyfeltételek megteremtésével indokolta a törvény elfogadását.