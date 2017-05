Újabb nagy dobás az Ikeától

Tovább menetel az Ikea az internetes kereskedelem területén. Magyarországon is tervezik az online rendelés bevezetését, ám Lengyelországban már bővítik a szolgáltatást - megduplázzák a virtuális rendszerbe bevont települések számát.

Az Ikea áruházlánc Lengyelországban már eddig is kilenc városban vezette be az internetes rendelés lehetőségét, amit most újabb 10 várossal toldanak meg - írta a gazeta.pl. Varsó, Poznan, Lódz, Gdansk és mások mellé most csatlakozik például Radom, Koszalin, Czestochowa, Bielsko-Biala és Czestochowa.

Ezekre a településekre a hét meghatározott napjain érkeznek a megrendelt bútorok, mert a szállítást a cég esetenként 150-200 kilométeres távolságból teljesíti, például Szczecinbe Poznanból érkeznek a fuvarok, Rzeszówba pedig Krakkóból.

A rendeléseket telefonon és az interneten is fel lehet adni, de természetesen az áruházakban is van erre lehetőség. Az Ikea reklámkampánnyal népszerűsíti az új értékesítési formát. Kedvező szállítási árakat számítanak fel: 50 kilogrammig 49 zlotyt (3600 forint), 600-1000 kilogramm között 459 zlotyt (34 ezer forint).

Az interneten egyelőre csak bútorokat és kiegészítőket lehet vásárolni, takarókat, poharakat, dobozokat például nem és az összeszerelési szolgáltatás sem jár az így eladott árukhoz. A cég 2017 végére komplex online bolt megindítását tervezi, amelyben az áruházlánc minden termékét meg lehet majd rendelni.