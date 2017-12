Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Visszahívnak több tízezer Volkswagent

Elrendelte több tízezer Volkswagen Touareg típusú terepjáró visszahívását a német közúti közlekedési hatóság (KBA) a károsanyag-kibocsátást manipuláló szoftverek miatt - írja az MTI.

A gyártónak 56 700 Touareget kell visszahívnia, többségük - 31 800 terepjáró - nem Németországban van forgalomban. Az intézkedés olyan gyártmányokat érint, amelyeket az Euro-6 károsanyag-kibocsátási szabvány alapján működő 3 literes dízelmotorral szereltek fel. A Volkswagen köteles valamennyi tulajdonost külön értesíteni a visszahívásról.

A KBA adatai szerint ezeknél az autóknál két olyan szoftveres megoldást is rendszeresítettek, amely manipulálja a károsanyag-kibocsátást, azzal a céllal, hogy a motor vizsgálati körülmények között megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak. A szoftvereken most telepíteni kell a hatóságilag jóváhagyott frissítéseket, hogy a kocsi a forgalomban is megfeleljen a károsanyag-kibocsátási szabályoknak - rendelte el a KBA a német sajtóban kedden ismertetett határozatában.

A Touaregek esete újabb fejezet a Volkswagen csoport dízelbotrányában, amely 2015 szeptemberében kezdődött, amikor az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) megvádolta a társaságot, hogy olyan szoftvert telepített 482 ezer dízelüzemű járműbe, amely érzékeli a műszaki vizsgán folytatott mérés körülményeit. Az autó így a teszteken a valóságos nitrogénoxid-kibocsátás töredékét produkálja, vagyis csal a vizsgán. A gyártó elismerte a csalást. Az ügy világszerte a Volkswagen csoport korábbi adatai szerint mintegy 11 millió gépjárművet érint, 8,5 milliót az EU-ban adtak el.

Hasonló visszaélés gyanújába került a Daimler is, amely július közepén bejelentette, hogy önként módosítja a káros anyag tisztítását végző berendezést szabályozó szerkezet beállításait több mint hárommillió Mercedes-Benz típusú dízelautónál.