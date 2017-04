Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Zöldbe borulhat hétfőn Európa

A főbb európai tőzsdeindexek csekély emelkedésére lehet számítani a kereskedés hétfői kezdetén - írja az MTI.

A határidős indexjegyzések alapján a londoni FTSE-100 index 0,12 százalék emelkedéssel 7332 ponton kezdi a kereskedést, a frankfurti DAX index 0,09 százalékkal 12 324 pontra emelkedik, a párizsi CAC-40 index pedig változatlan értéken, 5122 ponton kezd.

A kereskedés legfőbb tájékozódási pontja az euróövezet és a nagyobb euróövezeti országok márciusi feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe lesz az IHS Markit gazdaságkutató intézet végleges adatai alapján. Az Eurostat az euróövezet februári munkanélküliségi rátáját, valamint a termelői árak februári alakulását hozza nyilvánosságra.

Így zártak a múlt héten

Pénteken a főbb európai tőzsdeindexek London kivételével nyereséggel zártak: a pán-európai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,18 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 0,15 százalékkal emelkedett, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,56 százalékkal.

Londonban az FTSE-100 index 46 ponttal, 0,63 százalékkal 7323 pontra csökkent, a frankfurti DAX index 56 ponttal, 0,46 százalékkal emelkedve 12 313 ponton végzett, a párizsi CAC-40 index pedig 33 ponttal, 0,65 százalékkal emelkedett 5122 pontra.

A hetet a londoni index 0,2 százalék nyereséggel, az első negyedévet pedig két százalék emelkedéssel fejezte be. A DAX index közel két és fél százalékkal erősödött a múlt héten, az első negyedévben pedig több mint hat százalékkal. A CAC-40 index heti eredménye két százalék nyereség, az első negyedévi pedig négy és fél százalék emelkedés.

Az amerikai indexek veszteséggel fejezték be a pénteki kereskedést, Ázsiában viszont már nyereséggel indult hétfőn a globális tőzsdei kereskedés. Pénteken a DJIA-30 index 0,3 százalékkal gyengült, de a hetet 0,3 százalék nyereséggel fejezte be, az S&P-500 index pénteken 0,2 százalékot veszített, a múlt héten pedig 0,8 százalékkal emelkedett, a Nasdaq Composite szinte változatlanul, de kissé mínuszban zárt pénteken, heti eredménye viszont 1,4 százalék nyereség. A DJIA márciusi eredménye 0,7 százalék veszteség, az S&P változatlan értéken fejezte be a hónapot, a Nasdaq Composite pedig másfél százalékot veszített.

A negyedévet a DJIA négy és fél százalék, az S&P öt és fél százalék, a Nasdaq Composite pedig közel tíz százalék nyereséggel zárta. A Nasdaq indexnek az idei első negyedév a legjobb negyedéve volt 2013 óta. Az indexben a technológiai szektor mutatója 12 százalékkal emelkedett. Az európai kereskedés hétfői kezdete előtt másfél órával Tokió 0,66 százalék, Szöul 0,25 százalék, Hongkong pedig 0,26 százalék nyereséget mutatott.

A kínai piacok hétfőn ünnep miatt zárva tartanak.

Nyersanyagok

Az olaj ára az amerikai olajtermelés növekedése miatt némi csökkenéssel indította a negyedévet, hétfőn a Brent 0,22 százalékkal hordónként 53,41 dollárra, a WTI 0,10 százalékkal 50,55 dollárra csökkent. A múlt héten az olajár viszonylag nagy erősödésen ment át annak reményében, hogy az OPEC és a szervezeten kívüli termelők esetleg az év második felében kiterjesztik termeléskorlátozó megállapodásukat. A múlt hét elején a Brent még 50 dollár, a WTI 48 dollár körül állt.

Az amerikai készletek és termelés növekedése miatt azonban márciusban csökkent az olaj ára, az első negyedévet pedig mindkét olajtípus hét százaléknyi veszteséggel fejezte be.

Az arany ára csökkent hétfőn, a határidős piacon a legközelebbi kontraktus jegyzése 0,22 százalékkal unciánként 1248,45 dollárra. A negyedévet az arany nyolc százalékos nyereséggel fejezte be. A dollár gyengült, az eurót az európai kereskedés kezdete előtt bő egy órával 0,15 százalékkal erősebben jegyezték 1,0671 dolláron.