Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ezzel a fizetési megoldással mindenki nyer

A bankolásnál és a fizetésnél is egyre nagyobb az igény a mobileszközökre szabott, digitális megoldások iránt. Ez az igény találkozik azzal, hogy szolgáltatók egyre újabb innovatív megoldásokkal állnak elő - a legújabb megoldás a mobilfizetés.

A Telenor 2016-ban a világon az első mobilszolgáltató volt, amelynek alkalmazása támogatta a Masterpass digitális tárcát. A mobilszolgáltató még 2015-ben indította el a Telenor Wallet alkalmazást, amely egy helyre integrálja a vállalat mobilfizetési megoldásait. A változó ügyféligényeknek megfelelően, és egyúttal tanítva a felhasználókat lépcsőzetesen vezették be az alkalmazásba az egyre összetettebb megoldásokat. Az sms-alapú fizetési megoldások (például parkolás, autópálya-matrica, lottó) után elérhetővé vált a számlabefizetés és az egyenlegfeltöltés.

Később egyre több kereskedő csatlakozott hozzájuk, így ma már többek között taxi- és ételrendelés, jegyvásárlás is elérhető az alkalmazással. Ennek a fejlesztésnek az az egyik fontos célja, hogy a Telenor Wallet segítségével az okostelefon valóban kiváltsa a fizikai pénztárcát. Ez a MobilPass fizetési szolgáltatás bevezetésével meg is valósult. Így az app a távoli fizetési megoldások mellett az egy érintéssel történő fizetést is lehetővé teszi - kényelmesen, gyorsan és biztonságosan az arra alkalmas POS-terminállal felszerelt helyeken.

Az egy érintéssel működő fizetéshez NFC-képes (NFC_azaz near field communication), androidos mobiltelefonra és NFC-képes SIM-kártyára, valamint a Telenor MobilPass fizetési szolgáltatásra és a cég Wallet alkalmazására van szükség. A Telenor Wallet alkalmazás a kijelölt üzletekben rövid személyes ügyintézéssel igényelhető Telenor MobilPass kártya segítségével tölthető fel, mégpedig egy meglévő bankszámláról indított tranzakcióval, például egy netbanki utalással. Ezt a feltöltött összeget lehet egy érintéses fizetésre használni. "A visszajelzések alapján ügyfeleink várakozással tekintettek a megoldás elé, így folyamatosan dolgozunk további mobilfizetési megoldásokon, amelyek még idén elérhetővé válnak az ügyfeleknek" - mondták portálunknak a Telenornál.

Nem csak a fiatalok vágynak rá

Tapasztalataink szerint egyre több a felhasználó igényli az innovatív, mobileszközökre szabott digitális megoldásokat, amelyekkel kényelmesebbé tehető a bankolás vagy éppen a fizetés - számolt be Gáborjáni Szabó Ákos, a Gránit Bank IT ügyvezető igazgatója a Napi.hu-nak. Érezhető, hogy ma már a harmincas korosztály mellett az X generáció (az 1960 és 1979 között születettek) jelentős tömege is rutinosan mozog a digitális térben és elvárja a banki szolgáltatások átültetését mobiltelefonos környezetbe.

Fotó: Shutterstock

A tavaly szeptemberben Európában is elsőként bevezetett új generációs, MDES-alapú mobilfizetései megoldás, a Gránit Pay is ennek az innovációs stratégiának az eredménye - hangsúlyozza Gáborjáni Szabó. E megoldás előnye, hogy nincs külön mobilfizetési applikáció, a mobilbanki applikációba töltődik le a virtuális bankkártya és egy nem egy érintéssel használható bankkártyából is lehet érintés nélküli mobilfizetésre alkalmas bankkártyát előállítani. A mobilfizetés biztonsági szintjét a felhasználó szabályozhatja, beállíthatja például, hogy a mobilfizetés csak feloldott képernyőzár mellett működjön. Az innováció fogadtatása kedvező, a Gránit Pay bevezetése óta már több mint 80 ezer sikeres mobilfizetés történt.

Hamarosan akár okos órával is fizethetünk

Az új típusú fizetési módok népszerűségét az MKB Bank is alátámasztotta lapunknak: a május óta elérhető MKB PAY nevű alkalmazást már ügyfeleik 10 százaléka használja. A rendszer használatához egy NFC-képes androidos mobiltelefonra van szükség, amellyel kétféleképpen fizethetnek az ügyfelek.

Az első esetben a felhasználók már a kasszához érkezés előtt megnyithatják az alkalmazást és abban a pillanatban, amikor a POS-terminálon megjelenik a fizetendő összeg, a fizetés gomb megnyomásával az applikációban és a telefon POS-terminálhoz érintésével megtörténik a fizetés. A második esetben, amikor nincs megnyitva előzetesen az alkalmazás, a telefont kétszer kell a terminálhoz érinteni. Az első érintésnél "felébreszti" a felhasználó a telefont, majd ezt követően hozzáérintheti a POS- terminálhoz. Így az első érintéssel a terminál "aktiválja" az MKB PAY alkalmazást, majd az alkalmazásban biztonsági okok miatt meg kell adni a Mobil PIN-kódot és ismét hozzáérinteni a terminálhoz.

A jogszabály hatályba lépésének napjától, azaz 2017. július 20-ától az MKB Bank lehetővé tette ügyfeleinek azt is, hogy új bankszámlájukat az interneten keresztül nyissák meg. A számla nyitását követően az ügyfelek azonnal hozzájuthatnak virtualizált bankkártyájukhoz is, amelyet az MKB PAY mobilalkalmazással rögtön használhatnak anélkül, hogy bankfiókba egyáltalán be kellene fáradniuk. Az MKB Bank szerint az okos eszközök fejlődése további lehetőségeket nyújt a mobilfizetés elterjedésében, ezért a pénzintézet nyitott arra, hogy a mobiltárca fejlődésével az MKB PAY-t más okos eszközön - így például okos órán - is elérhetővé tegye.

Fotó: Shutterstock

Miután a mobileszközök terjedése megállíthatatlan és a mobiltelefon a legfőbb kommunikációs eszközzé vált, egyértelmű, hogy a banki fejlesztések célkeresztjében is a mobileszközök állnak. A mobilfizetéssel egy mindig kéznél lévő eszköz egyben érintéses fizetőeszközzé válik, ám erre az igényre az elfogadóhelyeknek is fel kell készülniük. Az egy érintéses mobilfizetés terjedését segíti, hogy az ilyen bankkártyás vásárlások arányának rohamos terjedésével lényegében elképzelhetetlenné válik, hogy egy elfogadóhely ne rendelkezzen érintéses fizetésre alkalmas POS-terminállal. Az MNB adatai szerint az összes kártyás tranzakciónak 2015-ben még harmada volt egy érintéses, 2016 végére azonban már 62 százalékra nőtt ez az arány.

Mindenkinek jó

Ezek az újítások nem csak a felhasználók életét könnyítik meg, hanem a kereskedőkét is - hangsúlyozták portálunk megkeresésére a SimplePay online fizetési rendszert fejlesztő és üzemeltető OTP Mobil Kft.-nél. A bank a közelmúltban egy érintéses mobilfizetési megoldást is indított, a szolgáltatás az OTP saját fejlesztésű Simple appján keresztül érhető el.

A SimplePay tökéletes példája annak, miként tudják a webshopok is kihasználni a legújabb funkciókat. Gondoljunk arra, hogy a vásárlóknak nem kell bonyolult folyamatokon keresztülmenniük a termék keresésétől a fizetésig, így sokkal kisebb az esély arra, hogy meggondolják magukat a folyamat közben, és végül mégse vesznek semmit.

Fotó: Shutterstock

Vásárlóként több helyen már a bankkártyaadatainkat is rögzíthetjük a profilunkban, ezáltal akár a buszon ülve, menet közben is könnyen intézhetjük a vásárlást, hiszen nem kell előkeresni a bankkártyát és beírni minden adatot. A kereskedőknek pedig szinte már végeláthatatlan technikai lehetőségeik vannak arra, hogy meggyőzzék a látogatókat arról, hogy náluk vásároljanak.

Hűségprogram, automatizált ügyfélszolgálat, chatrobotok és a sor hosszan folytatható arról, mi mindennel lesz egyszerűbb az online vásárlás - hangsúlyozták az OTP Mobil szakértői.

Az írás a Mastercard támogatásával készült.