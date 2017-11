Húsbavágó téma: egészség és biztosítás a munkahelyeken (x)

Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Húsbavágó téma: egészség és biztosítás a munkahelyeken

Ahány ház, annyi szokás, ahány vállalkozás, annyi megoldás. A dolgozók orvoshoz, szakrendelőbe, munkaidőben való eljutása a mai napig problémás kérdés, ezért annak jártunk utána, hogy a különböző méretű, illetve felépítésű hazai cégek miként teszik lehetővé, hogy az ember elugorhasson egy orvosi kontrollra. A merítésben egy 40 fős piackutató, egy több száz embert foglalkoztató informatikai nagyvállalat, illetve egy HR tanácsadó és fejvadász cég szerepel.

"Főnök, holnap otthonról dolgoznék, ha nem probléma!" - ez a munkahelyeken gyakran elhangzó mondat egyre több esetben rendezett viszonyokon alapul, hiszen a home office a munkaadó és az alkalmazott dolgát is megkönnyíti. A cégekkel való beszélgetések érdekes módon arra is rávilágítottak, hogy a távmunka szinte minden esetben annak a lehetővé tétele (is), hogy a dolgozó kényszerű szabadság kivétele nélkül intézhesse el ügyes-bajos, például egészségügyi jellegű dolgait.

Csak szabadságot ne kelljen kivenniük

"Az a lehető legrosszabb megoldás, ha arra kényszerülnek a dolgozók, hogy szabadságot kell kivenniük" - avat be a magyar tulajdonú piackutató cég, a BellResearch Kft. ügyvezetője a cég életének részleteibe. Pintér Éva szerint a távmunkát azért is tették hivatalos munkavégzési formává a cégnél, hogy az alkalmazottak az irodába jutást megspórolva mehessenek el a lakhelyükhöz közeli rendelőbe, vagy szakorvoshoz. Persze a cég elvárja tőlük, hogy a felettesek tudják, mikor lesznek elérhetők és mikor nem, de ha ez teljesült, akkor nincsenek kellemetlen helyzetek, hanem csak tiszta viszonyok.

Amikor azt firtattuk, hogy milyen sztorik történtek már meg a cég életében, akkor egy meglepő, de egyben teljesen életszerű listát kaptunk a cégvezetőtől. A dolgozók élő emberek a saját (adott esetben egészségügyi) problémáikkal, akik nem csak egy orvosi látogatás, hanem egy migrénes roham, hasmenés, lumbágó, menstruációs fájdalmak miatt veszik igénybe az otthonról dolgozás lehetőségét, de már olyan is akadt, aki az éppen futó "babaprojekt" miatt maradt otthon.

A cég bővülésével, az alkalmazottak élethelyzetének, korának változásával, az egyre több gyermekáldás miatt gyakrabban merül fel az egészségügyi ellátás rendezése, ami praktikum mellett presztízs szempontból sem lenne utolsó. A toborzás során ugyanis egyre több jelölt érdeklődik a cafetéria rendszer egészségügyi ellátási részeiről, bár jelenleg legtöbb esetben az kérdez erre rá, akik nagyobb vállalattól érkezik.

Jelentős megtartó erő

Az informatikai és pénzügyi területre szakosodott Human Priority Kft. ügyvezetője szerint a távmunka, illetve a munkaidő lecsúsztatás a két tipikus eszköz, amit a közepes méretű cégek alkalmaznak. Pulay Gellért ügyvezető a saját vállalkozásuk kapcsán is ebben látja a megoldást, de a fejvadászat és HR tanácsadás területén működő cég szakemberei szerint még mindig a bér az első számú szempont egy új állás kiválasztásában.

Gellért úgy tapasztalja, hogy az egészségügyi, biztosítási csomagok elsősorban a magasan kvalifikált, és/vagy hiányszakmában dolgozó szakemberek esetében merül fel igényként, ott azonban igen nagy súllyal esik latba annak megléte, vagy hiánya. Gyakori probléma ugyanakkor, hogy munkahely váltáskor a jelöltek nem tudják fizetési igényben, azaz pénzben kifejezni egy-egy ilyen ellátási rendszer meglétét.

"A munkaerő megtartásában jelenleg sokkal nagyobb szerepe van egy ilyen csomagnak, illetve komoly presztízsértékkel is bír, hiszen arról mindenki szívesen beszél, hogy olyan helyen dolgozik, ahol nem kell törődnie az orvosi ellátással - legalább olyan fontos tétel ez, mint a céges autó", teszi teljessé a képet a Human Priority ügyvezetője.

Kulcsemberekre szabott rendszer

A magyar piac legjelentősebb informatikai vállalata, a közel 400 főt foglalkoztató 4iG a saját Kulcsember programjával biztosítja, hogy a legfontosabb szakemberek fittek és egészségesek maradjanak. Hegedűs Judit, a cégcsoport operatív vezérigazgató-helyettese elsősorban a megelőzésben, a rendszeres szűrőprogramokban, illetve az alkalmazottak egészségtudatosságának fejlesztésében hisz és a cég is erre törekszik.

Mint mondja: "egy kulcsjelentőségű szakember egészségügyi okokból való kiesése összességében többe kerül a vállaltnak, mint a rendszeres szűrés és ellátás, ezért is döntöttünk a Kulcsember program elindítása mellett". A Generali Company Care szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítását 70 szakember részére biztosítjuk, akiket az adott ágazat, vagy leányvállalat vezetői egy előzetesen felállított szempontrendszer alapján javasolnak. Ők azok, akik olyan kompetenciával, szaktudással, jelentőséggel bírnak, vagy olyan nagy horderejű projekteket vezetnek, amelyek nem nagyon "tűrik", hogy hosszabb időre kiessenek a munkából. A csomagba tartozó biztosítás keretein belül a munkatársak alap orvosi ellátásban részesülnek, szakrendelésekre mehetnek, ahova időpontra érkeznek, azaz sorban állás, várakozás nélkül bejutnak.

Judit hangsúlyozza, hogy az ellátás, a szakemberek idejének megkímélése, a kínos, hálapénzes szituációk elkerülése mellett a program legfontosabb mozgatórugója továbbra is az egészségtudat formálása. Annak elérése, hogy a szakemberek maguk is törekedjenek a testük, kondíciójuk karban tartására, és felismerjék, hogy az egészségük a legnagyobb kincs.