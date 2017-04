Ilyen csak egyszer van az életben - Valóra vált a magyar mérnökök álma

Piacvezető rendszerfejlesztőként a magyar kábelszolgáltatók többségével folyamatos szerződéses kapcsolatban áll a tavaly négymilliárdos árbevételt elért Porion-Digital Kft. - mondta lapunknak Erhardt Zoltán, a cég ügyvezető-tulajdonosa. A kft. számára az egyik legnagyobb megbízás teljesítését, a legendás solti adótorony teljes rekonstrukcióját a CIB Bankkal való együttműködés teszi lehetővé.

- Hogyan jutott el a Porion-Digital Kft. a 2004-es indulástól addig, hogy az utóbbi évek tempós növekedésével a 2016-os árbevétele meghaladta a négymilliárd forintot?

- Amikor a cég a kétezres évek közepén elindult, Magyarországon az informatika és az internetszolgáltatók fejlettsége még igencsak elmaradott volt, ezért a hozzánk hasonló, frissen indult mérnökcsapatok gyorsan tudtak piacot szerezni, a keresleti piacon hamarosan kézről kézre adtak minket. Mára a helyzet annyiban változott, hogy évről évre sok mérnök végez, így a szolgáltatók is hozzájutottak a számukra szükséges munkaerőhöz. Ezzel együtt mi további piaci lehetőségeket látunk.

Mára Magyarországon az első számú fejlesztő és üzemeltető céggé nőttük ki magunkat a piacunkon, a tervek szerint árbevételünk 2017-ben tovább nő és elérheti az ötmilliárd forintot. Alapvetően internetszolgáltatók számára nyújtunk értéknövelt szolgáltatásokat, mérnöki tanácsadást, üzemeltetési támogatást, valamint menedzselünk egyedi feladatokat, speciális rendszerek integrálását, fejlesztését. Jelenleg 19 alkalmazottal működünk.

- A magyarországi kábeltévépiacon sok és különböző méretű szereplő van jelen. Mindenkivel megtalálják a hangot?

- A magyar piacon a kis- és közepes méretű kábeltévés szolgáltatókkal álltunk eleinte kapcsolatban, mára pedig már a legnagyobbakkal (Magyar Telekom, UPC, Digi, Tarr, Vidanet, Pr-Telecom) is együtt dolgozunk. Országszerte jelenleg mintegy nyolcvan kábeltévés szolgálató üzemel, közülük mintegy 45-tel - akiknél az összes előfizető mintegy kétharmada van - folyamatos szerződéses kapcsolatban vagyunk, de a személyes kapcsolataimnak köszönhetően nincs olyan város, ahol ne ismernénk az operátorokat.

Az évek során kialakult a kereskedelmi tevékenységünk is a kábeltévék számára. Itt az egyik első sikeres termékünk a Conax hozzáférés-korlátozó rendszerek forgalmazása és üzemeltetése volt. E megoldások segítségével biztosan csak azokat a csatornákat láthatja az előfizető, amelyekre előfizetett. Ma már szinte minden kábeltévé szolgáltató rajtunk keresztül vásárolja vagy működteti ezeket a rendszereket. Másik sikertermékünk egy ügyfélnyilvántartó- és kezelő rendszer (Nemesis NMS rendszer), amelyet felhő alapon is nyújtunk vagy üzemeltetésre is átadunk. Ezenkívül a Cisco, és más neves gyártók termékeit is forgalmazzuk.

A hosszú távú, szerződéses munkák mellett sok egyedi megbízásunk is van. Segítettünk például a UPC székházát a Kinizsi utcából - ahol korábban az ország egyik legnagyobb távközlési gócpontját alakították ki - elköltöztetni, a cég elektronikus berendezéseit pedig a szolgáltatás megszakadása nélkül az új helyre áttelepíteni. Ilyenkor különösen hasznosak az alvállalkozók.

Egyik legnagyobb jelenlegi munkánk a vizes vb helyszínein a technikai eszközökhöz a gyengeáramú hálózat kivitelezése. Emellett a MVM NET Zrt. számára is dolgozunk az LTE 450 technológiára épülő országos lefedettségű hálózatának kiépítésében, a rendszerszállító Huawei alvállalkozójaként. A nagy projektek mellett sok kisebb, akár 50 ezer forintos üzemeltetési szerződésünk is van.

- Hogyan lett a cég egyetlen tulajdonosa?

- Villamosmérnökként végeztem a Műegyetemen, majd a Magyar Telekomnál távközlési fejlesztőként kezdtem el dolgozni és egyike lehettem a magyar kábeltelevíziózás megteremtőinek, majd az Antenna Hungáriánál (AH) folytattam pályafutásomat, ahol a földfelszíni digitalizálás fejlesztésében vettem részt. A privatizáció nem tett jót a fejlesztéseknek, sok embert elküldtek és én is váltottam.

A Porion első alkalmazottjaként kezdtem el dolgozni 2004-ben, így én alakíthattam ki a csapatot. A cég alapító-tulajdonosa, Oláh Ferenc a kábelszolgáltatókkal kereskedelmi kapcsolatban állt és arra gondolt, hogy fejlesztési-üzemeltetési tevékenységbe kezd. Én pedig azzal voltam premizálva, hogy fokozatosan tulajdonrészt szerezhettem, végül egyedüli tulajdonos lettem. Működésünk első érdemi éve 2005 volt, amikor az év utolsó három hónapjában 20 milliós árbevételt értünk el.

- Ön szerint hogyan változnak a jövőben a tévézési szokások: a kábeltévéé vagy a mobil megoldásoké a jövő?

- Véleményem szerint ebben a technológiában még nagyon sok tartalék van, és amíg mindez költséghatékonyan üzemeltethető, addig biztosan fenntartható. Hiszek abban, hogy lesz még egy nagy hullám. Amíg ugyanis a régi telefónia mára elérte a mérnöki-technológia határait, a koaxiális hálózatépítésben még komoly tartalékok vannak - így ez a technológia képes egészen a több gigabites szolgáltatásig növekedni, a mostani néhány száz megabites lakossági hálózati végpontokhoz képest.

A kábeltévé szolgáltatók ma gyakorlatilag bármilyen tartalmat - a klasszikus telefontól, az audiovizuálison át a nagy sebességű internetig - ki tudnak szolgálni a meglévő infrastruktúrájukkal. Ráadásul a kábelhálózatnak van egy nagy előnye a mobillal és a műholdassal szemben: mivel az utóbbi kettőben késleltetések vannak, például egy online - játék azokon át nem működik elég jól.

- Melyik a legnagyobb egyedi megbízásuk?

A jelenleg is futó legnagyobb egyedi munkánk az ország egyik legnagyobb adótornya, a solti 2 megawattos torony teljes rekonstrukciója - a megbízás értéke mintegy 5,6 millió dollár, az átadás pedig ősszel várható. A feladat nagyságát jelzi, hogy ilyen méretű adótorony nincs még egy a világon. (Az 1977-ben átadott solti rádióadó antennatornya 304 méter magas, azóta megszakítás nélkül sugároz, manapság elsősorban a Kossuth Rádió középhullámú sugárzását biztosítja az 540 kHz-es frekvencián Magyarország teljes területén - a szerk.). Ennek a gigaprojektnek a megvalósítása során kerültünk kapcsolatba a CIB Bankkal, amely egy csaknem 3,5 millió dolláros ügylet megvalósításában gyors segítséget tudott nyújtani. A bank rugalmasságával és tanácsadásával tudtunk előrelépni annak érdekében, hogy a solti nagyberendezés gyártójával létrejöjjön egy igen összetett és bonyolult pénzügyi tranzakció. Ezenkívül egy korábbi fejlesztési hitelünket is ki tudtuk váltani egy kedvezőbb konstrukcióval.

- Friss ügyfelek vagyunk. A korábbi bankunkkal elégedettek voltunk, ám a korábbi fejlesztési hitelünket ki tudtuk váltani egy kedvezőbb feltételű konstrukcióval. Az AH-s nagymegbízás kapcsán váltottunk pénzintézetet, mivel a CIB Bank hajlandó volt minket hitelezni (egy fizetési garancia nyitásával) egy kanadai beszállító (a Nautel Ltd. a solti nagyberendezés gyártója) kapcsán, csaknem 3,5 millió dollár értékben, egy bonyolult pénzügyi konstrukció keretében. A bank belépése nyomán hamarosan le is szállítják az adót.

- Hogy látja a cég jövőjét?

- Cégvezetőként számomra az a fontos, hogy az eddigi stratégiámat folytatni tudjam, a céget pedig egyedül is tudjam vezetni és áttekinteni, ebben az esetben elég lehet megmaradni az évi néhány milliárd forintos árbevételnél. A túl gyors növekedés ugyanis gyakran visszaüt, erre jó néhány szomorú példa van a magyar it-szektorban. Nehéz ugyanis egy húszfős cégből gyorsan több száz fős társasággá válni.

Nem áll mögöttem egy tőkeerős, a piacot már jól ismerő befektető. A nulláról építettem fel a céget, a nyereséget mindig visszaforgatva, fokozatosan nőtt a Porion-Digital. Bár aktívan gondolkodom a hogyan továbbról, jelenleg még nem tervezem újabb befektetők bevonását, ugyanis sokkal több kockázatot látok egy ilyen megoldásban mint előnyt. Ráadásul azt is tapasztalom, hogy az alkalmazottaim és az üzleti partnerem személyesen bennem bíznak, nem másban.

Mi az a DOCSIS? A Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS) egy nemzetközi telekommunikációs szabvány, mely a már létező kábeltévé hálózatokon történő, nagy sebességű adatátvitelt teszi lehetővé. Ez az ajánlás jelenleg a 3.0-ás verziónál tart, amely Magyarországon néhány éve kezdett el terjedni - ezzel el lehet érni előfizetőnként az egy gigabit közeli adatátviteli sebességet, majd a 3.1-es verziónál elérhető lesz az 5-10 gigabit is. Ez jelentheti majd e technológia csúcsát, öt-tíz év múlva pedig következhet az optikai hálózatok ideje a lakossági vezetékes szolgáltatásoknál is (ezt segíti meg a már futó, uniós pénzből működő Szupergyors internet program is).

- Munkaerőpiaci közhely, hogy a magyar mérnökök tudása világszínvonalú, emiatt viszont kihívás nehéz őket itthon vagy akár egy cégnél tartani. Az Önök számára is nehéz a dolgozók megtartása?

- Nagyon nehéz. A Porion-Digitalnál évek óta stabilan 20-25 mérnök dolgozott, ám jelenleg például csak 19-en vagyunk. A csökkenés oka, hogy a fejlesztőközpontjaikat Magyarországra hozó multinacionális szereplők a néhány éves tapasztalattal rendelkező rendszermérnököket akár havi bruttó egy-kétmillió forintos bérekkel csábítják magukhoz, amelyekkel nem tudunk lépést tartani. Ezt mi kreatív feladatokkal, emberközpontú és családias környezettel, rugalmas munkaidővel próbáljuk ellensúlyozni - részben sikerrel.

Folyamatosan próbálunk munkatársat toborozni, elsősorban ismertségi körben keresek "kész" embereket, mivel az álláshirdetések, fejvadászok alkalmazása sikertelen. A korábbi években működött a tehetséges fiatalok házon belüli kinevelése is, csakhogy sokan közülük idővel távoztak a cégtől. Emellett a mai napig jó a kapcsolatunk a Műszaki Egyetemmel, figyeljük a hallgatókat, új emberek után kutatva.