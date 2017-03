Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy lépés előtt a sikeres magyar laborcég

Hamarosan új korszak kezdődik a Wessling Hungary Kft. életében, mivel a piacvezető analitikai cég új, saját tulajdonú ingatlanba költözik szeptembertől - számolt be lapunknak Zanathy László ügyvezető igazgató. A két és fél milliárdos fejlesztés finanszírozója a CIB Bank.

- Honnan indult a Wessling Hungary Kft.?

- A magyar vállalat idén huszonöt éves. A német anyacéget, a Wessling GmbH-t 1983-ban indította útjára Erwin Weßling, ma pedig a céghálózat nyolc országban tizennyolc laboratóriumból és harminc irodából áll, több mint 1,2 ezer munkatársat foglalkoztatva, a csoport árbevétele meghaladja a 80 millió eurót.

A környezetvédelem, az élelmiszer-biztonság és a gyógyszerellenőrzés területén vizsgálattal és szakértői tanácsadással foglalkozunk. Mindhárom fő tevékenységünk ugyanazt a célt szolgálja: életünk minőségének javítását. Nem véletlenül ez cégünk mottója is: Quality of Life.

Jómagam voltam a magyar cég első alkalmazottja 1992-ben, és nekem adatott meg a lehetőség, hogy a munkatársaimat kiválasztva, közösen építsük fel a vállalatot. Azóta is dinamikusan fejlődik a társaság, huszonöt év elteltével ma már csaknem 250 embert foglalkoztatunk. Az idők során nagyot nőtt az árbevételünk is: az első év 3 millió forint forgalma mintegy négymilliárd forintra bővült (két leányvállalatunkkal, a Biomi Kft.-vel és a Wessling Közhasznú Nonprofit Kft-vel együtt számolva).

- A cégcsoport távlati célja, hogy a régióban piacvezető legyen. Hogy állnak Magyarországon?

- A magyar piacon a környezetvédelemben és az élelmiszer-biztonságban ma már mi vagyunk a legnagyobb szereplők, a független, nem gyártói gyógyszervizsgálat és gyógyszer-felszabadítás területén pedig egyedülálló szerepet töltünk be. A jövőben szeretnénk több környező ország, így a szerb, a horvát, a román, a szlovák és esetleg az osztrák piac felé is nyitni. Jelenleg az exportból az árbevételünk több mint 15 százaléka származik.

- Eddig alapvetően bérelt ingatlanban dolgoztak, ám hamarosan nagy változás történik. Milyen lesz az új életük?

- Saját ingatlan hiányában - a fokozatosan növekvő telephelyünket béreltük - az eddigi 25 évünkben a legfontosabb beruházásaink az üzemi gépekhez és berendezésekhez voltak köthetőek, az utóbbiak főkönyvi összege ma már meghaladja a kétmilliárd forintot. A nagy értékű gépek finanszírozását általában lízing formájában hajtjuk végre, ebben 2011 óta partnerünk a CIB. A lízing futamidejét általában úgy alakítjuk ki, hogy a konstrukció addig fusson ki, ameddig a készülék modern.

A bő két évtizedes eredményes munka után a német tulajdonosok - jelenleg a magyar leánycég a német anyavállalat 90 százalékos tulajdonában áll - úgy gondolták, hogy Magyarországon megbízható és stabil a gazdasági környezet, ezért hosszú távú befektetésként hamarosan egy saját tulajdonú ingatlanba költözünk. A szintén újpesti, Tél utcában található Tudásközpont fejlesztése két lépcsőben valósul meg, két és fél milliárd forintos összköltséggel. Egy meglévő, ötszintes irodaépületet megvettünk, mellé pedig egy önálló, 3200 négyzetméteres laborépület épült. Mindkettőhöz a CIB Banktól - az Eximbankkal közös konstrukcióban - vettünk fel forint alapú, fix kamatozású hitelt.

A német tulajdonosok ugyanis vonzónak találták a jelenlegi alacsony kamatkörnyezetet, ráadásul szinte az utolsó pillanatban, a most zajló ingatlanár-emelkedés beindulása előtt sikerült a telket és az épületet is megvenni. Emellett az ingatlanon maradt hely egy harmadik, újabb bővítési fázisnak is. A beruházás jól áll, 2017 szeptemberében költözünk.

- Hogy látja, hol lesz a cég tíz év múlva?

- Úgy gondolom, hogy egy évtized múlva 350 fővel működünk majd, a cég aktív lesz a környező országokban is, az árbevételünk pedig évről évre stabilan emelkedve eléri a hétmilliárd forintot.

- Mit foglal magába a gyógyszer-ellenőrzési tevékenységük?

- Elsődlegesen az EU területére importált, úgynevezett harmadik országokból származó gyógyszerek újraellenőrzését végezzük. A gyógyszerekkel szemben fontos elvárás ugyanis, hogy a szállítás nyomán ne változzon meg érdemben a minősége, ezt pedig minden egyes tételnél vizsgálni kell - ezt a tevékenységet magyarul gyógyszer-felszabadításnak nevezik. Ha pedig egy tétel nem megfelelő, akkor égetésre kerül.

A gyógyszer-analitikai tevékenységünk az utóbbi években gyorsan nő, és gyakorlatilag csak külföldi megbízásaink vannak. A különböző prognózisok szerint az ilyen típusú ellenőrzések száma a következő években is folyamatosan, évi 6-14 százalékkal bővülhet globálisan. A forgalmazók és gyártók számára pedig előnyösebb, ha nem költséges, saját ellenőrző laborokat hoznak létre az EU területén, hanem GLP (helyes laboratóriumi gyakorlat - good laboratory practice) minősítésű laborokat bíznak meg.

- A cég nevét az utóbbi években többször is a pálinkával együtt lehetett hallani. Miért?

- A Wessling két projektben is részt vett a pálinka kapcsán. Az egyik az Eredetvédett pálinkák előállításának és nyomon követési rendszerének kutatás-fejlesztése nevet, míg a másik a Gyümölcsfajra optimalizált lepárlás szabályozó berendezés kutatás fejlesztése címet viselte. Az utóbbi célja egy olyan számítógép által vezérelt elektronikus egység prototípusának elkészítése volt, amelynek segítségével a pálinkák lepárlásakor az egyes gyümölcsfajok tulajdonságaihoz igazíthatók a gyártási paraméterek, a jobb minőségű párlatok elérése érdekében - mindez a szigorú magyar pálinkatörvénynek megfelelve.

- Hogyan állnak a munkaerő megtartásával és a képzéssel, hiszen a természettudományok népszerűsége amúgy sem magas a fiatalok körében?

- Már tizenhárom éve működik az ELTE Természettudományi Karával közösen működtetett kutatólaboratóriumunk, az Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium (EKOL). Onnan jó néhány munkatársunk került ki, de még többen mentek külföldre.

Nemcsak az ELTE-ről kikerülőkre igaz, hogy a magyarországi bérszint jócskán elmarad a nyugat-európaitól, miközben a tudásuk és a szakmai gyakorlatuk teljesen piacképes. Az utóbbi években a bérigények - szinte minden munkakörben - érezhetően nőttek, miközben a munkaerő fluktuációja emelkedett. A magasabb bérekhez viszont nagyobb hatékonyság is szükséges. Ennek elérését a Wesslingnél segíti, hogy tulajdonosaink a cégben hagyják a megtermelt nyereség nagy részét.

- Készül a vezetői feladatok jövőbeni átadására?

- Bár még csak 56 éves leszek, gondolkozom azon, hogyan működhet tovább majd a cég a mindennapi jelenlétem nélkül. Igyekeztem már mostanra olyan rendszert kiépíteni, amely a távollétemben is rendben működik, úgy vélem, hogy a három helyettesem közül bárkinek nyugodt szívvel át tudnám adni a stafétabotot.

A közelmúltban futott a cégen belül egy úgynevezett Talentum program, amelyben kiválasztottunk csaknem egy tucat fiatal, tehetséges, vezetői kompetenciával rendelkező munkavállalót és két éven át személyre szabottan képeztük őket. A többi munkatárs folyamatos képzésére is nagy hangsúlyt fektetünk, mindezt komoly teljesítményértékelési rendszer üzemeltetésével együtt.

A cikk a CIB Bank támogatásával készült.