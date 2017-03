Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Top 3 tudnivaló devizakereskedéshez

Tőzsdei fórumokon sokszor olvashatók csalódott ügyfelek bejegyzései. Az egyik visszatérő panasz például, hogy a külföldi forex bróker nem akarja visszautalni az ügyfél tőkéjét – általában bónusszal való visszaélésre hivatkozva. Ha tudjuk, mire kell figyelni a devizabróker kiválasztásakor, elejét vehetjük a nem kívánt veszteségeknek.

#1 - Válasszunk innovatív, "No dealing desk" céget!

A forex iparág két alapvető csoportra osztható. Vannak a régi típusú, market-maker cégek, ezek úgy működnek mint egy fogadóiroda. Ügyfeleik ellen kereskednek: az ügyfél tőlük vesz és nekik ad el, a cég igazi nyeresége pedig akkor keletkezik, ha az ügyfél bukik! Az ilyen cégek legkönnyebben bónuszaikról ismerhetők fel, valamint arról, hogy többségük ciprusi bejegyzésű. A legtöbb kókler ebből a körből kerül ki.

A devizabrókerek másik csoportjába tartoznak, az úgynevezett, no dealing desk szolgáltatást nyújtó cégek. Ezek vannak kevesebben. Az ügyfélmegbízásokat direktben a likviditást nyújtó bankok felé továbbítják. Ebbe a csoportba tartozik az AlfaTrader is.

De mi is az a "dealing desk", mit jelent, ha van és ha nincs? Egyszerűen fogalmazva, amikor a forex kereskedési cég ilyet működtet, akkor a devizapiacot meghatározó bankok árjegyzésénél magasabb árat ad az ügyfeleinek vételkor, illetve alacsonyabb árat eladáskor. Ezzel szemben a "no dealing desk" rendszerben, az ügyfél megbízása beavatkozás nélkül áramlik közvetlenül a bankközi piacra.

Az úgynevezett market-maker cégek nem kommunikálják ezt a megbízásvégrehajtási módot, vagyis a dealing desk működését. Azaz amennyiben egy cég weboldalán nem találunk erről információt, vagy bónuszt fizet a számlanyitásért, szinte biztosra vehető, hogy ügyfelei ellen kereskedik.

Amennyiben viszont "no dealig desk" rendszerű a kereskedés - mint például az AlfaTrader esetében is - vagyis nincsen érdekellentét a bróker és az ügyfél között, arról mindenképp említést tesz a cég, hiszen ez adja szolgáltatásának egyik kimagasló előnyét. Ilyen feltételek mellett a devizakereskedés teljesen átlátható - az ügyfél a tényleges bankközi piacon kereskedik. Ha mindezt szuper spreadek és előre kalkulálható, alacsony kereskedési jutalék is tetézi, a kereskedő jó döntést hoz a szolgáltatóválasztáskor.

A közvetlen, innovatív rendszerben biztos lehet benne, hogy ténylegesen ön kereskedik!

#2 - Milyen a cég tőkehelyzete?

A legtöbb forex bróker zártkörűen működő társaság, így ezek tőkehelyzetéről nincsen nyílt információ. A kereskedő csak a sötétben tapogatózhat tőkeerejükkel kapcsolatban. Léteznek azonban tőzsdén jegyzett forex brókerek, amelyek pénzügyi helyzete teljesen publikus. Ilyen az AlfaTrader mögött álló FXCM is, mely a New York-i tőzsdén jegyzett cég. Válasszunk tehát a tőzsdén jegyzett szolgáltatót.

#3 - Külföldi vagy magyar brókercéget válasszak?

Nem létezik magyarországi székhelyű, klasszikus forex és cfd brókercég. Több magyar szolgáltatót is találhatunk, ám ezek külföldi brókercégek infrastruktúráját használják. Így az ügyfél és a szolgáltatást ténylegesen nyújtó külföldi partner között egy magyar brókercég áll. Természetesen előnyös, ha elérhető egy magyar iroda, amikor segítségre van szükség, azonban így már a költségek is magasabbak, mintha közvetlenül a szolgáltatást nyújtó cégnél vezetnénk a számlát. Az árérzékeny devizakereskedő tehát rendszerint külföldi szolgáltatót választ tehát megnézi, ténylegesen hol vezetik a számláját.

Döntsön körültekintően és a devizakereskedés az ön számára is élmény lesz!

