Valóra válhat a merész álom: felrázták a magyar piacot

Két és fél év alatt felráztuk a magyarországi pezsgőpiacot - vallja Prisztavok Zoltán, a Kreinbacher Birtok kereskedelmi és marketingigazgatója. Hódítanak a tradicionális, champagne-i eljárás alapján készült termékeikkel, hamarosan pedig újabb nagy dobásra készülnek. A hosszú távú együttműködésekben hisznek, a CIB Bank a birtokalapítás óta pénzügyi partnerük.

- Hogyan nőtt ilyen nagyra a Kreinbacher Birtok Somlón, az ország legkisebb, 550 hektáros borvidékén?

- Kreinbacher József 2002-ben alapította a birtokot és vásárolta első dűlőit a Somló hegyen, azóta is folyamatos az ültetvények integrálása és újratelepítése és a szőlészet, a birtok fejlesztése, annak érdekében, hogy a terroirt leginkább kifejező borok születhessenek meg. A borászat ma ár mintegy 42 hektáron gazdálkodik, az összes területünk 50 hektár, és évente további 20 hektárról szüretelünk. Ez a birtokméret itt talán nagynak számít, mert Somlóra leginkább a mikroparcellák jellemzők, de a nagyobb hazai borvidékeken egy-egy borász sokszor jóval több hektáron gazdálkodik.

Az alapítónk nagy bor- és pezsgőkedvelő, akinek két kedvenc borvidéke Burgundia és Champagne - ezek mintájára szeretett volna létrehozni egy hasonló birtokot, ahol mindenben a minőségre törekednek. Majd 2009-ben a bor mellett felmerült a pezsgőkészítés ötlete is. Ehhez sikerült francia kapcsolatot is szerezni, így a Champagne Paul Bara pincemestere, Christian Forget tanácsadóként segíti a csapat munkáját a pezsgőkészítésben - a francia birtok tulajdonosa, Chantale Bara pedig egy százalékos tulajdonos lett a Kreinbacher Birtok Kft.-ben. A 2011-es évjárat lett az első, amelyből pezsgőt készítettünk, a somlói szőlőfajták közül pedig a furmint lett a befutó. A pezsgőkorszakunk hivatalosan 2014 szeptemberében kezdődött, amikor a budavári Borfesztiválon a nyilvánosság előtt is debütált a termék - és vele a birtok megújult arculata.

- Hogyan készülnek a Kreinbacher-pezsgők?

- E pezsgők szigorúan a méthode traditionnelle vagy méthode champenoise nevű eljárást követik, azaz a palackos erjesztésű és érlelésű pezsgőkészítés minden mozzanatánál a világhírű borvidék, Champagne több száz éves tapasztalataira építünk.

Piacra lépésünk óta gyors fejlődésnek indult a méthode traditionnelle pezsgők magyarországi piaca. Pontos szám nem ismert, de a néhány évvel ezelőtti mintegy évi százezer alatti palackszám becsléseink szerint mára kétszázezer fölé ment - ma már ennek a felét mi készítjük. Úgy látjuk, hogy a magyarországi pezsgőpiac fellendülésével sok pozitív változás elindult az utóbbi években, új szereplők jelennek meg, vagy épp újragondolta magát egy-egy versenytársunk.

- Hol kaphatók a pezsgők és a borok?

- Már a kezdetektől a top gasztronómiát jelöltük ki magunknak. A bevezető fogadásunkon a Michelin-csillagos Onyxot sikerült partnernek megnyernünk. Miután a szakma megkóstolta pezsgőinket, gyorsan bekerültek a legjobb magyar éttermekbe. Ennek hatására értékesítésünk többsége ma már ezen a csatornán keresztül valósul meg.

Ügyelünk arra, hogy minden egyes termékünk jó ár/érték arányú legyen. A kereskedelemben a fő partnerünk az indulás óta a Bortársaság Kft., akik szaküzleteikkel a kiskereskedelemben is erősek. Arra kis esélyt látok, hogy a hipermarketláncok polcain sok termékünk szerepeljen a jövőben, a retail ugyanis számunkra nincs fókuszban.

- A mérlegadatok alapján is a növekedés fázisában van a Kreinbacher Birtok Kft. A 2015 végi állapot alapján a befektetett eszközök értéke meghaladta a hárommilliárd forintot, az árbevétel abban az évben 333 millió forintra rúgott, miközben a mérleg szerinti eredmény mínusz 205 millió forint volt. Mikor válik nyereségessé a vállalkozás?

- Ez jó kérdés. Egyrészt a birtok árbevétele évről évre nő, 2016-ban meghaladta a 380 millió forintot. Másrészt a tulajdonosunk azt vallja, hogy az "életünk most kezdődött el", az eddigi bő egy évtized a felkészülés időszaka volt. Ezalatt kiismertük a Somlót, a technológiát és a szőlőfajták képességeit. Harmadrészt pedig Kreinbacher úr azt vallja, hogy mindezt a jövőnek álmodta meg, talán gyermekei, unokái élvezhetik majd a gyümölcsét.

- Azaz a cég az építkezés szakaszában van - milyen segítséget nyújtott a CIB Bank, hogy a beruházások megvalósuljanak?

- Tulajdonosunk igyekszik az élet minden területén hosszú távú partnereket találni, ennek jegyében a cég indulása óta a CIB Bank a pénzügyi partnerünk. A kapcsolatunk olyan, mint egy jó házasság: vannak ugyan nehéz időszakok, de hosszú távon kitartunk egymás mellett. A birtokközpont kialakításához beruházási hitelt és támogatás-megelőlegező hitelt is igénybe vettünk a banktól, a 2009 és 2011 közötti jelentős beruházásainkhoz nyújtott biztos pénzügyi hátteret a CIB.

- Mi lesz a következő nagy lépés?

- Hosszú távú terveink vannak, évről évre pontos menetrend alapján megyünk előre. A birtok fejlesztése 2011-ben érkezett fontos állomásához, amikor - részben uniós támogatással - megvalósult az új birtokközpont, a borászat és pezsgőpincészet. Majd 2015 tavaszától egyedi kialakítású szobák és új bisztró várja mindazokat, akik még közelebbről szeretnék felfedezni Somló borait vagy a tradicionális pezsgőkészítés lépéseivel ismerkednének. Ezt a 16 szobás kapacitást szeretnénk 50 szobára bővíteni két-három éven belül.

A választékunk fejlesztésében pedig a következő fontos lépés, hogy idén piacra lépünk a rozé pezsgőnkkel. Emellett jelenleg egyik pezsgőnk sem évjáratos, hanem úgynevezett non-vintage termék. Szeretnénk egyszer eljutni oda, hogy évjáratos pezsgőket is tudjunk készíteni - szerintünk az évjárat csak valóban kivételes tételek palackjaira kerülhet fel. Egy további irány lehet a reserve pezsgő alapborok készítése - azaz a legjobb, a legmagasabb minőségű alapborokból "félretenni" az aktuális házasításhoz, igaz, ehhez még évekre lesz szükség.

- A pezsgőgyártás felfutásával mekkora lesz a cég életében a borkészítés jelentősége?

- Mennyiségben továbbra is egyértelműen a bor dominálja az eladásainkat. Bár folyamatosan növeljük a termőterületeinket, Somló kapacitásai korlátozottak. Ráadásul a borvidékre jellemző, hogy nagyon sok a kis parcella: a birtok jelenleg mintegy 200 helyrajzi számon van.

Ha pedig megveszünk egy kis parcellát, rajta pincével vagy víkendházzal, azzal még sok költségünk van - többek közt az épületek lebontása, a szőlő újratelepítése -, hogy be tudjuk vonni a művelésbe. Ráadásul a tagolt birtokszerkezet megnehezíti az egységes növényvédelmet is. Az utóbbi fontos kérdés, mivel 2007 óta organikusan műveljük a szőlőinket. A növekvő igények miatt más termelőktől is vásárolunk szőlőt, a szüretet ilyenkor is a Birtok irányítja.

- Mennyire gondolkodnak exportban?

- Jelenleg tizenöt országba adunk el, az árbevételünk mintegy öt százaléka származik exportból. Itt is egyértelműen a top gasztró vonalban gondolkodunk, nem célunk a nagy mennyiségű kiskereskedelmi eladás. Emellett örülünk annak, hogy már évek óta bekerülünk a Külgazdasági és Külügyminisztérium bor- és pezsgőválogatásába.

- Könnyen találnak munkaerőt?

- A cégcsoport létszáma ma már mintegy hetven fő. A Dunántúl egészéhez hasonlóan, sajnos, mi is rendszeresen munkaerő-kihívásokkal szembesülünk - a szőlészetben, a borászatban és a vendéglátásban egyaránt.

A cikk a CIB Bank támogatásával készült.