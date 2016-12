A Google a Hondával együtt reformálná meg az autózást

A Honda és a Google anyavállalata az Alphabet közösen fejlesztené a jövő önvezető autóit – közölte a japán cég csütörtökön.

Az, hogy a két cég már megkezdte a hivatalos tárgyalásokat nem meglepő a The Guardian tudósítása szerint, hiszen nem egy autógyártó igyekszik úgy csökkenteni az önvezető autó kifejlesztésének költségeit, hogy összefog egy technológiai vállalattal. Nemrég például a Fiat is bejelentett egy hasonló megállapodást.

Az Alphabetnek pedig már van egy vezető nélküli technológiával foglalkozó cége, a Waymo, ráadásul a cég vezérigazgatója, John Krafcik a megalakulás után azt mondta, nem jobb autókat, hanem jobb sofőröket akarnak fejleszteni, vagyis az autógyártásban már nagy rutinnal rendelkező autógyártókra bíznák magának az autónak a gyártását, ők inkább csak az önvezető képességeket biztosító hardveres és szoftveres turbózásért lesznek felelősek. Így lenne ez a mostani megállapodás során is, amely inkább a közös fejlesztésről szólna, mintsem komplett autók készítéséről.

Ugyanakkor a Honda azt is hangsúlyozta, hogy a mostani megállapodás tervezete nem jelenti azt, hogy a jövőben teljesen hanyagolnák a saját fejlesztéseiket a témában. Az sincs ugyanis gyerekcipőben már, júniusban már bemutattak egy önvezető prototípust és reményeik szerint négy éven belül egy komplett modellel is elő tudnak majd állni.

Amennyiben sikerül véglegesen is megállapodni és egy önvezető járművet összehozni az együttműködésből, úgy a hírek szerint négy amerikai városban tesztelnék, ahol a Waymonak már vannak hasonló projektjei. Ugyanakkor megegyezni nem lesz könnyű menet, hiszen tavaly a GM és a Ford is próbált hasonló megállapodást kötni a Google-el, ám egyiküknek sem sikerült az aláírásig jutnia - emlékeztetett a Bloomberg.

A The Guardian megjegyzi azt is, hogy nemcsak a Hondának, de a Google-nek is szüksége van a megállapodásra, hiszen hiába terveznek önvezető autókat 2009 óta, az utóbbi időben mintha lemaradtak volna a Tesla és az Uber mögött. Ennek is köszönhető, hogy az utóbbi időben több fejlesztő is elhagyta a céget (sokszor éppen az előbb említett riválisokhoz mentek), mondván a fejlődés tempója nem megfelelő.

Eközben a Japán harmadik legnagyobb autóipari szereplőjének, a Hondának nemcsak külföldi, hanem hazai vetélytársakkal is szembe kell néznie: a Robot Taxi elnevezésű, sokatmondó nevű projekt például már élesben működik Fudzsiszavában. Az ilyen irányú fejlesztések egyébként a helyi kormánynak is ínyére vannak, amely a 2020-as tokiói olimpián már önvezető autóflottákat akar az utakon látni.