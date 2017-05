A volt pénzügyminiszter is beszáll egy startup-keltetőbe

Kiderült, kik a Studio 1 startup-fejlesztő magánbefektetői között ott van Oszkó Péter is egy angyalbefektető képviseletében, valamint a Drukka és más támogatók összesen csaknem 80 millió forintot adtak a cégkeltetőre - írja közleményében a Studio 1.

Szabó Dániel, 2017. május 29. hétfő, 09:51

Áprilisban jelentették be a Drukka Progress Bar meetupon, hogy elindul a Studio 1, mely itthon még nem bevett modellel építi majd a startupokat. A lényeg, hogy egyidejűleg több startupot is építenek az adott iparágon belül, így a termékek létrehozása gyorsabb és költséghatékonyabb és az üzembe helyezést megalapozó know-how is bővül. Az épülő startupok fő tulajdonosa a Studio 1, mely a csatlakozó startupoknak 5-10 millió forint közötti támogatást, tanácsadást, valamint a Drukka által biztosított informatikai, online-marketing és irodai szolgáltatásokat biztosít.

A Studio 1 befektetői köre folyamatosan bővül. A Drukka számításai szerint az elkövetkezendő 1-2 évben mintegy 30-40 új startup épülhet fel a Studio 1 segítségével. A 80 millió forintos kezdőösszeget angyalbefektetőként a Power Angels, Véh Balázs, magánbefektető, Freész József vállalkozó, valamint a Drukka és más befektetők támogatták.

A keltetőben és fejlesztőben olyan projektek szerepelnek, mint a ContactlessCare applikáció, amelynek segítségével érintés nélkül, biztonságosan lehet figyelni kisgyermekeket és időseket a nap 24 órájában. De foglalkoznak mesterséges intelligencia alapú chatbot fejlesztéssel: ez akár élőszóban is átveszi az ember szerepét számos helyen. És van egy instant pizzarendelő-projekt is a portfólióban, hiszen a 15minutespizza.com-on keresztüli rendelés a tervek szerint azonnali kiszállítást jelent, és ha akár egy percet is késik, a pizza ingyen volt.

Korábban ugyan úgy tűnt, hogy a hazai startup-szcéna kezd kimerülni, de az elmúlt időszakban újra felpörögtek a hazai javaslatokat. Májusban például hazai angyalbefektetők indítják el nemzetközi pályán az egyik legígéretesebb magyar fintech (pénzügyi-technológiai) startup céget, a Barion-t.