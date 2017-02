Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Állítólag az sms nem nyerő

Sokan üneplik a Valentin-napot, de a megkérdezettek többsége ennek ellenére nem tarja jó ötletnek a telefonos köszöntést - derül ki a Vodafone ügyfelei körében végzett felméréséből.

A Vodafone ügyfelei között végzett felmérés tanúsága szerint a 20-40 évesek közel fele ünnepli meg a Valentin-napot, de a megkérdezettek egyáltalán nem tartják jó ötletnek, ha a köszöntés telefonon érkezik. Minden második megkérdezett ajándékkal lepi meg a kedvesét, minden negyedik moziba viszi, néhány százalék pedig saját kezűleg készít ajándékot - de senki sem tervezi, hogy sms-ben, vagy chat üzenetben köszönti a párját.

Ajándék helyett vacsora

A Vodafone által 2013-ban készített hasonló felméréshez képest az ajándékot adók aránya csökkent (74 százalékról 50 százalékra), míg a vacsora meghívásban gondolkodóké 19 százalékról 24 százalékra nőtt. A megkérdezettek 27 százaléka tartja jó ötletnek, ha Valentin-napon egy új okos telefonnal lepi meg kedvesét - négy évvel ezelőtt a válaszolóknak még csak az ötöde gondolta így.

Abban viszont nincs változás, hogy döntő többségében idén is a hölgyek számíthatnak ajándék okostelefonra, ugyanis leginkább az okos telefont használó férfiak gondolják úgy, hogy jó ajándék lenne párjuknak egy okos mobil.

Többet beszélgetnének

A Vodafone kutatásából az is kiderült, hogy a válaszadók fele átlagosan akár egy órát, vagy akár annál is többet fordítana egy átlagos napon a kedvesével való telefonos csevegésre, ha korlátlan beszélgetést és sms-t tartalmazó tarifacsomagjuk lenne, mi több, a megkérdezettek 15 százaléka a korlátlan csomag birtokában akár végtelen időt szánna a kapcsolattartásra. A 2013-ban végzett hasonló felméréshez képest a sokat beszélők aránya 6-ról 18 százalékra nőtt, a végtelen időt is bevállalóké pedig 11 százalékról 15 százalékra emelkedett.

A Valentin-napi kutatást a Vodafone saját ügyfélbázisán 2013 és 2017 január- februárjában végezte el. A nem reprezentatív kutatás során a Vodafone elsődlegesen 20-40 éves, kártyás és előfizetéses csomagot használó ügyfeleit kérdezte meg.