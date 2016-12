Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Amerika felé nyit a magyar techvállalat

Amerikában terjeszkedik a budapesti székhelyű Starschema Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a nagy mennyiségű adatok (big data) kezelésével és elemzésével foglalkozó cég folyamatosan növeli ügyfeleinek számát, az idei év elején megalapította amerikai leányvállalatát, ahol az értékesítés (sales) mellett a tervek szerint 2017-ben egy fejlesztő csapat is megkezdi munkáját - közölte a társaság.

Az új megbízásoknak köszönhetően a magyar IT-vállalat árbevétele - előzetes becslések szerint - a tavalyi 1,25 milliárd forintról, 67 százalékkal, kétmilliárd forintra emelkedik 2016-ban, miközben foglalkoztatottainak száma 57-ről 132-re nő. A cég várakozásai szerint adózás előtti nyeresége is emelkedik idén, 160 millió forintra az előző évi 116,2 millió forintról. A társaság megrendeléseinek jelentős része, mintegy 70 százaléka már most is a tengerentúlról, főként a Fortune 500-as nagyvállalatoktól érkezik, mint például az Apple, a Walt Disney, a Facebook és a Netflix.

A 2006-ban két alapítóval indult vállalat fő profilja szerint nagy mennyiségű adatokat gyűjt központi tárházakba, az adatokat integrálja, átláthatóvá, üzleti döntések meghozatalához könnyen felhasználhatóvá teszi. A társaság a piaci trendeket és keresletet figyelembe véve a következő években 50 százalékos árbevétel-növekedésre számít.