Áprilisban megismerheti a startup-trendeket

Az informatikai munkaerőpiacról, az IT-képzésekről, önvezető autókról és a mesterségesintelligencia-kutatásról is szól lesz az áprilisi, Budapesten rendezett SMART konferencián. Az esemény többek között előadást tart Claire Penny, a mesterséges intelligencia és gépi tanulás területén nemzetközileg vezető szerepet betöltő IBM Watson szakértője, valamint Christopher Mattheisen a Magyar Telekom vezérigazgatója.

Átfogó képet ad a dübörgő digitális forradalomról Magyarország és a régió egyik legnagyobb okos technológiával és startupokkal foglalkozó konferenciája. Az aktuális fejlesztői témákon túl, többek között az egészségügyet, a pénzügyi világot, a telekommunikációt és közlekedést alapvetően meghatározó hazai és nemzetközi tech megoldásokat mutatja be - írja közleményében a SMART 2017 technológiai konferencia.

Szó lesz többek között az olyan divatos témákról, mint a fintech, a virtuális valóság, vagy épp a mesterégesintelligencia-kutatásról. De a résztvevők megismerhetik a legígéretesebb magyar startupokat, így Michaletzky Bálint, a GreenGo vezetője, a Budapesten közelmúltban indult autómegosztó szolgáltató eddigi tapasztalatairól számol be. Előad még az önvezető technológia területén világszinten a legnagyobb cégek által is keresett megoldást fejlesztő AImotive képviselője is, valamint a Commsignia képviselői is.

Részt vesznek az ipar 4.0 úttörőinek számító Audi, a Saab, valamint a fintech szektor nagyvállalati és induló képviselői is. Az IT-munkaerőpiacról pedig olyanok számolnak be, mint a McKinsey vagy az eltérő képzési modelleket szállító cégek képviselői (a CodeCool, a Green Fox Academy, vagy a Mosaik).

Természetesen az érdeklődők idén is megismerhetik a feltörekvő startupokat és technológiai vállalkozásokat. A korai fázisú cégek a mostani eseményen egy teljesen új, rendhagyó formátumú "mesterkurzuson" vehetnek majd részt. Egy szakmai előválogatást követően a programra jelentkező, korai fázisban lévő startupok, személyes konzultáció keretében kapnak tanácsadást vezető szakértőktől és vállalkozóktól.

Azt hogy a startupokban még mindig komoly lehetőséget látnak a befektetők, bizonyítják az olyan közel múltban született döntések, mint a Scania elhatározása, hogy innovatív vállalkozások számára hoz létre befektetői alapot. De Európában is egyre nagyobb szerepet kapnak az ilyen gyors növekedési potenciállal rendelkező cégek: nem rég Budapestre költözött az Európai Innovációs és Technológiai Intézet oktatási és tudományos központja.