Bejelentést tett a Telenor - sokan örülhetnek majd

A hazai távközlési szolgáltatók közül elsőként a Telenor vezet be üzleteiben olyan digitális aláírást, amely nem csupán az aláírás képét, hanem az írás vonalát, sebességét, az érintőpálca nyomásának erősségét és dőlésszögét is rögzíti digitálisan. Mindez gyorsítja az ügyintézést és szükségtelenné teszi a papíralapú adminisztrációt is - adta hírül a cég.

Domokos László, 2017. szeptember 6. szerda, 13:00

Ajánlom

A mai bejelentés szerint aTelenor Magyarország üzleteiben mostantól digitálisan történik az ügyintézés, az ügyfeleknek papírra nyomtatott szerződések helyett a jelenleg legfejlettebbnek számító Wacom céleszközön vagy táblagépen kell szignálniuk előfizetői szerződéseiket.

Mivel a cég számára kiemelt szempont, hogy ügyfeleinek adatai számára a legmagasabb szintű védelmet biztosítsa, a jelenlegi legfejlettebb digitális aláírási technológiát vezeti be: az üzletekben lévő digitális tábla nem csupán az aláírás képét rögzíti, hanem az írás vonalának paramétereit, a kézírás sebességét, az egyes pontokon mért nyomáserősséget, és hogy az aláírás során miként változott az érintőpálca dőlésszöge. A rengeteg különböző írásparaméter rögzítése jelentősen növeli a biztonságot, és minimálisra csökkenti az esetleges visszaélések lehetőségét is.

A digitális aláírás bevezetésének köszönhetően a Telenor havonta mintegy 550 ezer, éves szinten pedig mintegy 6,6 millió A4-es oldalnyi papírral fog kevesebbet felhasználni. Ez évente több mint 33 tonnányi papírt jelent, ezen kívül évente több ezerrel fog csökkenni a felhasznált tintapatronok száma is az üzletekben. Csak a szerződések oldalainak összetűzéséhez használt gémkapcsokból több mint 8 millió darabot takarít meg a Telenor. Bár a teljes szerződéskötési folyamat digitalizálása az ország minden üzletében jelentős beruházásokat igényelt, a vállalat várakozásai szerint már egy év alatt megtérülnek majd az átállás költségei.

Igény szerint továbbra is lehetősége lesz az ügyfeleknek arra, hogy szerződéseikről papírmásolatot kérjenek, de erre nem lesz szükség, mert a szerződés megkötését követően az összes digitális dokumentumot rövid időn belül elérhetik a MyTelenor online felületen keresztül.

A szerződéskötés digitalizálása egy újabb mérföldkő a Telenor digitális célkitűzéseinek megvalósításában, a technológia segítségével környezettudatosabbak, hatékonyabbak lehetünk, ami az ügyféloldalon is nagyobb elégedettséget eredményez - fogalmazott Banovic Aleksandra, a Telenor Magyarország lakossági szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese.