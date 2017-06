Blokkolták a Google-t, ez lett a vége

Drasztikusan visszaesett a Google-ről érkező látogatók száma a Wall Street Journal honlapján, miután a cég szakított azzal, hogy az első cikket ingyenesen elérhetővé tette a keresőóriásról érkezők számára. Ennek azonban lett pozitív hozadéka is.

Lovas-Romváry András, 2017. június 10. szombat, 11:58

Februárban szakított a Wall Street Journal (WSJ) azzal a gyakorlattal, hogy a Google-ről érkező látogatók számára az első cikket ingyenesen olvashatóvá tette. A kísérletnek eddig felemás eredményei vannak.

A Bloomberg szerint négyszeresére nőtt azok aránya a wsj.com-on, akik az oldal meglátogatása után elő is fizetnek a lap online elérhetőségére. A Google-ről érkező látogatók száma viszont 44 százalékkal zuhant az új üzletpolitika bevezetése óta.

Az ok a hírügynökség szerint egyszerű, a Google keresőalgoritmusai úgy vannak beállítva, hogy az interneten fellelhető tartalmak közül elsősorban az ingyenesen elérhetőeket részesítik előnyben. Miután a WSJ az összes cikkét február óta csak az előfizetők számára tette elérhetővé, azokból a Google csak az első bekezdéseket látja, s így keresési algoritmusában jóval hátrébb rangsorolódnak.

A Wall Street Journal vezetői most arról panaszkodnak, hogy szerintük a Google gyakorlata méltánytalanul érinti őket azáltal, hogy hátrébb sorolja tartalmukat csak azért, mert több előfizetőt szeretnének gyűjteni. Azt szeretnék elérni, hogy az új struktúrában is hasonló elbánásban részesüljenek a Google részéről, mint korábban. Szerintük a Google ezzel a gyakorlattal indokolatlanul diszkriminálja a fizetős híroldalakat.

Érdekes tapasztalat

A WSJ tapasztalatai mindenesetre érdekesek lehetnek mindenki számára, aki tartalmat állít elő, s fizetős szolgáltatással próbál meg az ellen harcolni, hogy bevételeik zömét a Google és a Facebook elszipkázza előlük.

Az értékes tartalmakat előállító oldalak folyamatosan próbálják megtalálni az egyensúlyt. Egyrészt előfizetőik számát szeretnék emelni azzal, hogy nem tesznek minden tartalmat ingyenesen elérhetővé, másrészt viszont nem szeretnének lemondani a keresőkről érkező, ingyenes tartalmat fogyasztó olvasókról sem, akik kritikusak olvasottságuk és így hirdetési bevételeik szempontjából is.

Sok előfizetővel is rendelkező tartalomszolgáltató, ahhoz a gyakorlathoz folyamodik, amelyet többek között a Financial Times és a The New York Times is alkalmaz: hagyják, hogy a Google-tól érkező olvasók legalább egy cikküket ingyen elolvassák, s így nem esnek hátrébb a találati rangsorban.

Így gondolja a Google

A Google szerint az úgynevezett "első klikk ingyenes" gyakorlat jó az olvasóknak és a tartalomszolgáltatóknak is. Az olvasók gyorsan el szeretnék általában olvasni a híreket, s nem szeretnek azonnal előfizetni. Szerintük, ha az olvasóknak engedik, hogy egy-egy cikkhez ingyenesen hozzáférjenek, nagyobb valószínűséggel válik majd belőlük előfizető. Úgy vélik, a gyakorlatuk lehetőséget biztosít az olvasóknak arra, hogy kiválaszthassák, mely oldalra kívánnak majd a későbbiekben előfizetni.

A WSJ viszont azután döntött a korábbi gyakorlat megváltoztatásáról, hogy azzal szembesült: havonta legalább egymillió olvasó lépi át az ingyenesként átadott három cikkes korlátot. Ők egyszerűen a cikk címét bemásolták a keresőbe, s onnan klikkeltek át a lapra, majd keresőikben törölték a sütiket, s továbbra is ingyenesen olvastak.

A WSJ jelenleg a Google-ről érkezők számára csak néhány mondatot hagy elolvasni a cikkekből, s utána már fizetni kell a tartalomért. Ugyanakkor a közösségi oldalakról érkezők továbbra is olvashatják egyes anyagaikat.

A WSJ szerint a lépéssel nem csökkent hirdetési árbevételük, ami annak köszönhető, hogy eközben a közösségi oldalakról érkező forgalom 34 százalékkal emelkedett. A Twitteren, Facebookon keresztüli néhány cikk erejéig ingyenes hozzáférést marketing eszköznek tekinti a lap kiadója.