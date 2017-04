Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

E-autókat dob piacra Kínában a GM

Tíz elektromos és hibrid autómodellt visz piacra 2020-ig Kínában az amerikai General Motors Co. (GM). A kínai kormány pedig a világ legambiciózusabb programját készíti elő az elektromos járművek elterjesztésére.

Idén is a DUNAI REGATTA indítja a fesztiválszezont: evezz, szurkolj, próbálj ki izgalmas sportokat és bulizz hajnalig a barátaiddal! Gyere el az 5. Dunai Regattára május 6-án a Műegyetem rakpartra! Bővebb információkért katt: www.dunairegatta.hu

Az autóipari konszern kínai érdekeltségének igazgatója, Matt Tsien pénteken a sanghaji autószalonon tartott sajtótájékoztatón bejelentette, hogy Kínában két éven belül megkezdik a tisztán elektromos autók gyártását, valamint 2020-ig tíz új hibrid és elektromos modellt visznek a piacra az országban - írja az MTI.

Mind a tíz, a kínai hivatalos terminológiával élve új energia járművet (new energy vehicle, NEV) Kínában fogják gyártani. A GM 2020-ra évi 150 ezer hibrid és teljesen elektromos autót tervez értékesíteni Kínában, 2025-re pedig már több, mint félmilliót.

A GM kedden mutatta be a Chevrolet Volt modell hibrid verzióját, amit Kínában tervez gyártani Buick márkanév alatt.

A GM-hez hasonlóan a többi nagy autógyár, a Ford Motor Co., a Volkswagen AG, a Nissan Motor Co. és a többiek is ambiciózus villanyautó gyártási és értékesítési tervekkel készülnek meghódítani a világ legnagyobb autópiacát, a kínait.

A kínai kormány pedig a világ legambiciózusabb programját készíti elő az elektromos járművek elterjesztésére és a környezetszennyezés csökkentésére. Részben a nagyvárosok súlyos légszennyezési problémájának az enyhítésére, részben azért, hogy az ország vezető szerepre tehessen szert az elektromos mobilitási technológia fejlesztésében.

A külföldi autógyárak eddig alapvetően ódzkodtak elektromos autókat értékesíteni Kínában, mert a szabályok értelmében kénytelenek átadni technológiai ismereteiket helyi együttműködő partnereiknek, máskülönben 25 százalékos importvám kivetésével kell szembenézniük még akkor is, ha a járművek Kínában készülnek.



Peking azonban egyrészt olyan szigorú emissziós korlátozások bevezetésére készül, amit gyakorlatilag csak modellpalettájuk elektromos autókkal való kibővítésével lesznek majd csak képesek teljesíteni az autógyártók, másrészt kötelező kvótát is elő akarnak írni az elektromos autók gyártására.

Az előzetes információk alapján a kormány elképzelése szerint az autógyáraknak jövőre termelésük nyolc százalékát kellene elektromos autókkal teljesíteniük, az arány 2019-re 10 százalékra, majd 2020-ra 12 százalékra növekedne. Az autógyárak már jelezték, hogy az arányokat valószínűleg nem lesznek képesek elérni, és úgy tűnik, ellenvetésük meghallgatásra talált, a hatóságok kompromisszum késznek mutatkoztak.

Peking törekszik az elektromos autók töltőállomás-hálózatának a kiterjesztésére is, hogy ezzel is enyhítse a vásárlók aggodalmait az elektromos autók használhatóságát és hatótávját illetően. Februárban az állami tervhivatal bejelentette, hogy az idén 100 ezer nyilvános, és 800 ezer privát üzemeltetésű elektromos töltőállomás létesül az országban.

Kínában az elektromos autók áfamentesek és nem vonatkoznak rájuk a nagyvárosokban érvényes rendszámkiadási korlátozások sem. Az elektromos és hibrid autók értékesítése azonban ennek ellenére is 4,4 százalékkal, 55,9 ezerre csökkent az idei első negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, miközben a SUV modellek forgalma 21 százalékkal, 2,4 millióra szökött fel - írja az MTI.