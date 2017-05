Egy magyar cég, amelyet világszerte irigyelnek

Immár a világ legnagyobb vállalataival dolgozik együtt a magyar Attrecto, amely leginkább annak köszönheti a létét, hogy alapítói imádják Győrt. Kiss Gergely vezetővel többek közt arról is beszélgettünk, hogyan kapcsolódik a cég életéhez Jamie Oliver, a híres szakács, mit köszönhetnek a CEU-nak, illetve arról is, hogy min buktak el majdnem.

Egyetlen magyar cég került fel a Financial Times Európa 1000 leggyorsabban fejlődő cégét összegyűjtő listájára, mégpedig a győri Attrecto Zrt. A vállalkozás a 142. helyet foglalja el, ezzel a régiónk negyedik leggyorsabban növekvő cége lett. Nem mellesleg tavaly a Deloitte Tech Fast 50 listájára is felkerültek.

Mondhatnánk, hogy egy tipikus startupról beszélünk, ám itt nem 20 éves, egyetemről éppen kikerült fiatalok akarták meghódítani a világot, hanem három, több éve nagy német multiknál dolgozó szakember állt össze. Ilyen Kiss Gergely alapító, jelenlegi cégvezető is, aki az Attrecto előtt a Siemensnél, az Audinál és a SAP-nál is dolgozott.

És ilyen múlttal miért áll neki valaki saját céget alapítani? "Győrben nőttem fel, itt éltem, nem is akartam elköltözni, ám a munkahelyem Budapesten volt. Ez azt jelentette, hogy Birtha Ákos alapító kollégámmal 300 kilométert vezettünk minden nap, ami egy idő után túl sok lett. Viszont az SAP-nál végzett munkánkat szerettük, ezért úgy döntöttünk, hogy csináljuk ugyanezt, csak Győrből" - emlékezett vissza Kiss, aki szerint a sors furcsa fintora, hogy most éppen Budapesten lakik átmenetileg.



Kiss: Ragaszkodtunk és azóta is ragaszkodunk Győrhöz

Mint mondta, amennyiben lett volna egy SAP-hoz hasonló műhely Győrben, akkor szinte biztosan nem lett volna Attrecto, így viszont 2009 végén egy helyi gyorsétterembe vezetett az útjuk, ahol eldöntötték: alapítanak egy céget. Az elnevezés érintést jelent latinul, Kiss szerint azért döntöttek emellett "mert a latin szavak hangzása kellemes a fülnek". Ma már azonban nem biztos, hogy ezt választanák: "sokan hibásan ejtik ki, így valószínűleg brand szempontból nem a legjobb választás. De akkor három mérnök állt össze és jó ötletnek tűnt" - mesélte mosolyogva.

A kezdeti sikerek

Induláskor egy dologban voltak biztosak az alapítók, mégpedig abban, hogy az okostelefon a fő irány. A kérdés csak az volt, hogy Androidra, vagy Facebook-ra fejlesszenek. Végül előbbi mellett döntöttek, az indulást pedig az addig félretett pénzből, Kiss elmondása szerint néhány millió forintból támogatták meg. A három alapító pedig a helyi egyetemhez fordult, ahonnan 4 diákkollégát szereztek maguk mellé.

Az első, 2010-es évet végül 8 millió forintos árbevétellel zárták, főként annak köszönhetően, hogy ők csinálták a Vodafone vízilabda-válogatottnak készített hivatalos alkalmazását. Az első nagy sikert mégsem ennek, hanem annak köszönhették, hogy az egyik kolléga kiszúrta Jamie Oliver egy felhívását, melyben egy olyan applikációt kellett fejleszteni, ahol az okostelefont és az egészséges életmódot kötik össze.

Az Attrecto végül egy olyan alkalmazás prototípusával jelentkezett, melynek köszönhetően a telefonnal a kézben lehetett tornázni. "Az okostelefonokban lévő háromtengelyű gyorsulásmérő másodpercenként 50-100 mintát készít, így a telefon vissza tudott jelezni, hogy mennyire csinálja jól valaki a mozdulatokat" - mesélte a rendszer lényegét Kiss. Az ötlet bejött, több mint kétszáz indulóból a negyedikek lettek a zsűri és másodikak a közönség szavazásán.

A megmérettetésnek köszönhetően bekerültek a sajtóba, a nagy áttörést ez nem hozta meg. "Bár jó visszajelzés volt arra nézve, hogy valóban ügyes gyerekek vagyunk, de ebből bevételünk nem volt, mindössze egy Google Nexus telefont kaptunk" - emlékezett vissza Kiss.

Viszont a versenynek köszönhetően Magyarországon is meghívták őket befektetői rendezvényekre, ahol hamar fel is keltették az érdeklődést. "Akkoriban azt sem tudtuk, mi az a kockázati tőke, nem is pénzért mentünk oda, hanem mert érdekesnek tűnt az egész. Aztán elkezdtünk beszélgetni, megmutattuk a nyomógombos telefonnal rendelkező befektetőknek az okostelefont. Talán épp az adta a hitelességünket, hogy nem pénzért kuncsorogtunk, hanem őszintén beszélgettünk. Akárhogy is, két hét múlva felhívtak, hogy érdekes volt a beszélgetés, talán érdemes lenne komolyabban leülni tárgyalni" - mondta az Attrecto alapítója.

A következő lépés az üzleti terv elkészítése volt, erre így emlékezett Kiss: "három mérnök összeült egy excel-táblázat mellett és nekiláttunk. Az A-oszlop a bevétel, a B-oszlop a kiadás, a C-oszlop pedig a profit." A Jeremie-alapból működő X- Ventures végül 2011 végén 220 millió forintért megvette az Attrecto 50 százalékát, a maradék pedig az alapítóknál maradt. "Nem értek az ő üzletükhöz, de nagy kockázatot vállaltak, hogy három csillogó szemű informatikusnak ennyi pénzt adtak, hiszen még csak termékünk sem volt." - mondta Kiss.

Döcögős kezdet

A pénzből először új munkatársakat vettek fel, így hamar 25 főre hízott az Attrecto. Ezután jött a termékfejlesztés, mely során két dologra koncentráltak. Egyrészt készítettek egy olyan app-ot, amivel drag and drop technikával lehetett mobilalkalmazásokat készíteni, másrészt továbbfejlesztették a tornázós applikációt.

"Összesen két évet töltöttünk a fejlesztéssel, büszkék voltunk rá, hiszen fordult, futott, ment, felhőben volt, de egyáltalán nem tudtunk vele pénzt csinálni. Amatőrök voltunk nagyon, annyi pénzt égettünk el, amennyiről egy évvel korábban azt sem tudtuk, hogy létezik, így nagy mínuszokat termeltünk" - mesélte Kiss. Emiatt jutottak el odáig 2013-ban, hogy Kiss bevallása szerint komolyan felmerült annak a lehetősége is, hogy lehúzzák a rolót.

Amikor ismét összedugták a fejüket az alapítók, eldöntötték, hogy kiváló technológiai tudással rendelkező csapattal üzleti modellt váltanak. "A marketingre például eleinte rálegyintettünk, azt hittük, hogy ha van egy jó termékünk, az eladja magát."

Végül úgy döntöttek, hogy arra fókuszálnak, amiben addig is sikerük volt, azaz a b2c helyett inkább a b2b-re állnak át. Ilyen volt például a Vodafone-os együttműködés, de ekkor már az Audival és SAP-vel is voltak projektjeik. A szoftveróriásnak többek közt olyan alkalmazásokat készítettek, aminek segítségével a dolgozók egy belső rendszerben jelezhették, ha például munkaügyben el kell utazniuk valahova, vagy éppen ha szabadságot akarnak kivenni, azt is el tudták intézni, míg az autógyártó cégnek oktatórendszereket fejlesztettek.

Brazil vetélytársak, magyar partnerek

A váltásnak meglett az eredménye, ami a cég pénzügyeiben is meglátszott. Az árbevételük rohamosan emelkedett, az 2013-as 60 millió után 2014-ben 240, 2015-ben pedig 520 millió forintot értek el. A tavalyi számokat Kiss nem árulta el, mivel azokat még nem auditálták, ám annyit elmondott, hogy folytatták a jelentős növekedést.

Kiss: A sales olyan kihívás, amivel mai napig küzdünk

Időközben a csapatot is átalakították, csak a szoftverfejlesztő rész maradt meg. Mindennel azonban így sem elégedett Kiss, mint mondta "a sales-ben a mai napig nagyon keressük, hogyan kellene jól csinálni." A cég jelenleg 60-70 fővel működik, amiből Győrben dolgoznak a legtöbben, Budapesten nagyjából 10 embert tartanak, ahogy New Yorkban is van munkatársuk.

Ez utóbbira szükség is van, hiszen az Attrecto manapság a világ szinte minden táján kap megbízásokat. A globalizáció azonban kétélű fegyver, mivel így a versenytársak száma is jelentősen megnőtt. "Az indiai kollégák nagyon jók, sokan is vannak, de ugyanezt el lehet mondani a dél-amerikai riválisainkra is, akik ráadásul a magyarokhoz képest is versenyképes áron és ugyanabban az időzónában dolgoznak mint amerikai ügyfeleink."

Magyarországon ugyanakkor Kiss szerint nincs konkurencia, hiszen a bevételük 80 százalék feletti aránya exportból származik. Azok a cégek, akik ugyanebben a szektorban dolgoznak, pedig inkább partnereik, mintsem ellenfeleik. "Gyakran előfordul, hogy nekünk túl sok munkánk van és tőlük kérek programozót. De ugyanez megtörtént már fordítva is. Van egyfajta gentleman's agreement közöttünk, miszerint nem támadjuk egymás embereit és ez egyelőre működik".

Új irány

Az Attrecto immár nemcsak szoftvert fejleszt, hanem igyekszik nyitni több irányba is, így manapság a cég szakmaiságát szeretnék az előtérbe helyezni. Ennek megfelelően nemrég elindították a digitális tanácsadási üzletágukat, mely során cégek számára végeznek kutatásokat. "Előfordul, hogy megvizsgálunk egy koncepciót, vagy piacot, felhasználói élményt mérünk fel. Az ilyen együttműködéseknek nem igazi kód vagy szoftver a kimenetele, hanem egy tanulmány, esetleg szakértői anyag" - mondta Kiss.

Az ilyen lépésre azért is szükségük van, mert a globális ügyfeleket eddig olyan partnereken keresztül érték el, akiknek már volt bejárása a nagy világcégekhez. "Egy igazán nagy cég nemzetközi vezetéséhez én, mint Attrecto vezérigazgató hiába mennék el, nem fogadnának, szükségünk van egy összekötő kapocsra" - magyarázta Kiss, aki szerint sokszor segített a magyarságuk is: "volt, akinél magyar rokonok voltak, volt, akinek a felesége volt magyar, míg volt olyan üzlet is, amit annak is köszönhetően szereztünk meg, hogy az ottani partnerek a CEU-n végeztek." Referenciáik között olyan cégek találhatók, mint a Telenor, SAP, GE, E.ON, Vodafone, Audi Hungária és több nagy amerikai pénzügyi cég projektjein is dolgoznak.

Éppen ezért a következő időszak legnagyobb kihívásai közül a marketing fejlesztését említette Kiss. "Az üzletet ott kell megszerezni, ahol az van. Márpedig Győrben nincs 15 világcég. Bár a központot és a fejlesztést továbbra is Győrben szeretnénk hagyni, hamarosan valószínűleg kialakítunk egy saját New York-i irodát. A másik nagy kihívás az új munkaerő megszerzése, amiben sokat segít, hogy a győri Széchenyi István Egyetemmel remek a kapcsolatunk, előadások és kurzusokat is tartunk ott, valamint sok kolléga tanul az egyetem különböző karain. De mindez nem elég, külföldieket is szeretnénk idecsábítani. Nemrég volt egy ausztrál kollégánk, ami nagyon jó volt, mert sok kérdésben teljesen más rugókra tekeredett az agya, így úgy gondoljuk, hogy érdekes lehet akár pakisztáni, ghánai, amerikai vagy német kollégákkal is együtt dolgozni. Ez színt vinne a cégbe, a magyar csapat világlátását is tágítana, miszerint a világon mindenhol jó szakemberek dolgoznak, az emberi értékek egyetemesek, ez pedig mindenképpen a cég javára válna."

Hogyan tovább?

Bár elvi lehetősége lenne annak, hogy az alapítók visszavásárolják a cég felét, ezt nem tartja túl valószínűnek Kiss, mondván az elmúlt években annyit nőtt a cég értéke, amennyit ők nem tudnak kifizetni.

Felmerült az IPO is, ám Kiss szerint egyelőre túl kicsik a tőzsdei megjelenéshez. "A Budapesti Értéktőzsdének vannak jó programjai, amivel a kiscégek megjelenését támogatják, voltak hasznos beszélgetéseink is velük és úgy látjuk, hogy elérhetünk odáig, hogy egy napon részvénykibocsátásba kezdjünk." - mesélte Kiss, aki szerint éppen ezért ma még nem tudni, mit hoz a jövő az Attrectó számára, és amúgy is: amennyiben 2012-ben kérdeztük volna, hogy mik a tervek 2017-re, akkor "biztosan nem azt mondom, ami most van".