Egy magyar cég reformálná meg a parkolást Kínában - az első óriási lépést már megtették

Egy mindössze öt éve működő magyar cég, az EPS Global reformálná meg a kínai parkolási rendszert. Az első projektjük hamarosan el is indul, mely során a budapestinél jóval fejlettebb rendszert fejlesztenek Yangzhongban. Arról, hogy honnan indultak, milyen nehézségekkel küzdenek és egyáltalán hogy kerültek Kínába, Törő Csabával, az EPS Csoport vezetőjével beszélgettünk.

Az EPS Global Zrt.-t 2012-ben alapították nagy szakmai ismerettel rendelkező magyar befektetők, azzal a céllal, hogy az itthon felgyülemlett tapasztalatokat külföldön is értékesíteni tudják. "Az alapító tulajdonosoknak sok éves parkolás-üzemeltetési múltjuk volt, így úgy gondolták, hogy összeszedték már azt a tudást, amivel bárhol a világon lehet próbálkozni" - mesélte a kezdeti időszakot Törő Csaba jelenlegi ügyvezető, aki csak később csatlakozott a céghez. A cég honlapja szerint az alapítók a Budapesten 2016 februárjáig parkolókat üzemeltető Centrum Parkoló Kft. tulajdonosai voltak.

Az alapvető cél az volt, hogy olyan okosparkolási projekteket próbálnak megvalósítani, amelyek technológiája alapvetően fejlettebb a már létező budapesti rendszernél. "Első lépésként Dél-Amerikától, a volt Szovjetunió tagállamain át a Távol-Keletig felmérték a konkurenciát, piaci lehetőségeket kutattak, technológiát fejlesztettek. Az alapítók egy német befektetővel együtt a beruházás kezdetekor kb. 1,2 milliárd forintot fektettek be a cégbe, amiből jó és rossz irányú fejlesztéseket egyaránt végeztek. Ebbe a parkolóautomatáktól a szoftverekig minden belefért" - mondta Törő.

Így jutottak el végül Kínába is, ahol az ügyvezető elmondása szerint a legnagyobb városokat leszámítva nem nagyon léteznek parkolási rendszerek, az autósok ott állnak meg, ahol épp akarnak, legyen az akár a járda, sőt, ezért még fizetniük sem kell. "Amennyiben mindehhez hozzátesszük, hogy az elmúlt időszakban a nagy mértékben gazdagodó kínaiak egyre több autót vesznek, úgy könnyen be lehet látni, hogy a városok többségében elviselhetetlen lett a belvárosi parkolás. Hihetetlen módon megnövekedett a városi forgalom, jellemzően legalább fél óra, amíg valaki talál magának egy parkolóhelyet" - adott képet a helyzetről Törő, aki szerint azt, hogy ez tarthatatlan, a kínai városok vezetése is felismerte, ám hiába nagyon jók a technológiai fejlesztésekben, "a parkolásmenedzsmentet nem lehet csak a semmiből kitalálni, ehhez érteni kell." (Íme, egy sokkoló ötlet a parkolási díjakra.)

Jókor, jó helyen

Bár Kínában úgy könnyű üzletet csinálni, hogy odamegy egy cég és legyártatja a termékét, de az más helyzet, ha ő akar egy szolgáltatást a kínai felhasználóknak eladni. "Ehhez kell egy helyi partner, így hosszú évekig ennek megtalálása folyt" - mondta az ügyvezető.



Ott parkolnak, ahol tudnak Ott parkolnak, ahol tudnak

A fordulatot végül 2015 hozta el, amikor a kínai ZTE egyik kifejezetten a közlekedési rendszerek fejlesztésére létrehozott leányvállalatával sikerült megállapodni és egy joint venture társaságot alapítani. Az így létrejövő vállalatban, a ZTE-EPS-ben a magyar cég 49 százalékos tulajdonnal rendelkezik. A cég előreláthatólag mintegy 200 fővel fog működni - míg az itthoni anyavállalat jelenleg 10 fővel működik, ám várhatóan a közeljövőben jelentősen megugrik ez a szám -, aminek nagy része (kb 170-180 fő) a kiszolgáló személyzet, azaz akik az utcákat járják majd. Kínában természetesen magyar szakemberek is segítik a munkát, akik különösen olyan szakértők, akik a parkolási know how átadásáért felelősek adják. A fejlesztés Törő szerint egyelőre továbbra is Magyarországon marad, "ez kulcskérdés mind üzleti, mind pedig technológiai szempontból" - mondta.

Felmerül a kérdés: hogyan sikerült ez egy kis magyar cégnek elérnie ezt a hatalmas piacot, miközben a kínai parkolási rendszer fejlesztése iránt a nagy nyugati cégek is érdeklődnek? "Az EPS jókor volt jó helyen. A ZTE a világ egyik vezető telekommunikációs és információtechnológiai vállalata, amely kiemelt figyelmet fordít a k+f projektekre, sokatmondó adat, hogy éves árbevételének több mint 10 százalékát fordítja erre a célra és több mint 30 ezer embert alkalmaz a területen. Ők is felismerték a parkolási szektorban lévő lehetőségeket és már 16 évvel ezelőtt alapítottak egy céget ennek fejlesztésére. Azonban a parkolásmenedzsmentet ők sem értettek, így kerestek egy hozzáértő partnert. Talán az is a segítségünkre volt, hogy egy kis magyar cégben - mégiscsak unós tagállamról beszélünk - jobban megbíztak, mint egy nagy, nyugat-európai vállalatban. Mondhatjuk, pont jókor találkozott egymással a két érdek" - válaszolta Törő.

A megállapodás a következő volt: a ZTE a kapcsolatin keresztül két éven belül 100 ezer parkolóhelyre szerez koncessziót, míg az EPS a know how-t, a menedzsmentet, a szoftvert és a finanszírozás egy részét hozza. Rövid idő belül jött is az első projekt: elnyertek egy 20 éves koncessziót a 450 ezres Yangzhongban.

Pénz, pénz, pénz

Ez volt az a pillanat Törő szerint, amikor a vállalatnak - bár már túl voltak egy tőkebefektetésen - újabb tőkebevonásra volt szüksége. A tőkeemelésre többek között azért volt szükség, mert a társaság egy 20 éves koncessziót nyert el, amelyet PPP konstrukció keretében kívánt megvalósítani. Végül az i-Cell és az Eximbank két, összességében 16 milliárdos kockázati tőkealapját kezelő GB & Partners szállt be a cégbe. Ez utóbbi az Exportösztönző Alap révén több lépcsőben összesen másfél milliárd forintot fektetett be az EPS-be.

A tavaly novemberben záruló ügylet keretében az alapító tulajdonosok a cég 75 százalékáról mondtak le a friss tőke érdekében, Az üzleti terv szerint a projekt két, de maximum három éven belül nyereségessé válik majd - magyarázta Törő, aki a GB & Partners-en keresztül ekkor került a céghez.

A kínai cég teljes törzstőke 14,5 millió jüan, amelyet a tagok tulajdonosi részesedésük arányában fizettek be. Ebből elkezdték a szükséges eszközök beruházását, és a parkolási szoftver lokalizációját.

Fejlettebb rendszer lesz a budapestinél

Az EPS és a ZTE által kialakítandó rendszer csak annyiban hasonlít a budapestihez, hogy ott is mobiltelefonról lehet elindítani és fizetni a parkolást, illetve parkolóőrök fogják ellenőrizni az autósokat. Ezen kívül nagyjából minden szempontból modernebb parkolási rendszer jön létre Yangzhongban.

Ezekkel az eszközökkel megy Kínába az EPS

Az összes parkolóhelyet szenzorokkal látták például el, amire külön applikációt is kifejlesztettek. Ennek köszönhetően akár az okostelefonról meg lehet nézni, hogy hol vannak szabad parkolóhelyek, sőt az alkalmazással fizetni is lehet, ráadásul az itthonival ellentétben nem sms-ben, hanem az app-on keresztül, így nincs semmilyen plusz szolgáltatási költség sem. Fizetni egyébként a parkolóőrnél is lehet, ám nem készpénzzel, hanem okostelefonnal. "Ez Kínában bevett szokás, ott a sarki fűszeresnél is a mobiljuk segítségével fizetnek az emberek" - magyarázta Törő, hogy miért volt szükség erre a fejlesztésre. Ezen kívül az összes parkolási zónát ellátják led-kijelzőkkel - amilyeneket itthon a mélygarázsokban, plázákban is használnak -, amin bárki vezetés közben is látja, hogy éppen hány üres parkolóhely van a környéken.

Amikor rákérdeztünk arra, hogy amennyiben Kínában egy magyar cég létre tud hozni egy ilyen rendszert, akkor Budapesten miért van még a régi módszer, Törő elmondta, hogy egyrészt Yangzhongban az egész városra kiterjedő egységes rendszer van, másrészt Kínában azért is volt egyszerűbb dolguk, mert a nulláról indult a parkolási projekt, így rögtön a legmodernebb technológiával tudtak megjelenni. "Olyan ez, mint amikor Magyarország belépett a mobiltechnológiába és a lemaradásból előnyt tudott kovácsolni, ma már az egyik legmodernebb működik itt" - magyarázta. Szerinte itthon éppen ezért nehezebb megugrani a következő lépést, ám mivel már hallani, hogy a budapesti önkormányzat is elkezdett gondolkodni a témában, ezért elképzelhető, hogy itthon is lesznek változások.

Hamarosan indul a tesztüzem

Jelen állás szerint a kínai projektet július közepére lehet készre jelenteni, ezután jön egy engedélyeztetési procedúra. "A tervek szerint az első fázisban 2500 parkolóhelyet alakítanak ki, ezt bővítik majd a következő két évben két ütemben 5, illetve 10 ezerre.

A megállapodás szerint az önkormányzat nevében a kínai-magyar közös cég fogja szedni a parkolópénzt, majd a befektetés értékével arányosan osztják el a bevételeket. És mivel 20 éves koncesszióról van szó, annak lejártáig jelentős összeghez juthat az EPS.

Nem minden fenékig tejfel "Kínában számos nehézséggel találkoztunk, így például a bürokrácia önmagában hatalmas, ahogy a kommunikáció sem könnyű, mivel kínai viszonylatban kisvárosról van szó, ahol senki sem beszél angolul" - mesélte Törő. A bürokráciáról sok mindent elárul, hogy először azért nem tudtak számlát kiállítani, mert a kínai bank csak a cégvezető személyes jelenlétében engedte ezt, ő pedig épp Ausztráliában tárgyalt. Amikor pedig a helyi elektromos művekkel kötöttek egy szerződést a led-kijelzők energiaellátására, akkor mivel 39 helyre helyezték ki őket, ezért 39 különböző szerződést kellett kötni. "Hiába akartuk, nem lehetett egybevonni őket" - tette hozzá Törő. Elmondása szerint az is bonyolította a helyzetüket, hogy Kínában szűrni akarják a külföldről jövő tőkét, így pedig nem volt egyszerű a leányvállalat feltőkésítése sem. A gond, hogy többféle szabályozás létezik, mindig a helyi hivatalon múlik, hogy épp melyiket veszi figyelembe. "Minden nap szembetalálkozunk ezekkel a nehézségekkel. Minden egyes számlával, szerződéssel be kell menni a helyi Foreign Exchange Bureau-ba és el kell fogadtatni velük az utalásokat" - mondta Törő, aki szerint azonban nem csak a bürokrácia okoz gondot. "A kínai munkaerő nagyon szorgalmas, szakmailag felkészült, de az egyénekre gyakran nem számíthatsz döntéshelyzetben. Éppen ezért minden egyes folyamatnak el kell menni a végéig, mert bármilyen döntési helyzetben megtorpannak. A cégkultúrában ezt a jövőben remélhetőleg ki tudjuk majd javítani".

"Nyugati szemmel szokatlannak tűnhet, az önkormányzat nem azért indítja el a fizetős parkolást a városban, mert pénzt akar keresni, hanem mert egy nehezen kezelhető belvárosi forgalomban akar egy tiszta helyzetet teremteni. Nincs szükségük a pénzre, elképesztően gazdag térségről van szó, ahol az autópark is mindössze 1-2 éves. Politikailag ugyanakkor nehéz dolog, hogy pénzt kérünk azért, ami addig ingyen volt. Így az önkormányzatnak az az üzenete, hogy ha te minden alkalommal eltöltesz 40 percet azzal, hogy parkolóhelyet keresel, az nemcsak a te idődet veszi el, de környezetkárosító is, így mi azért kérjük a pénz, hogy neked és a városnak is jobb legyen." - magyarázta Törő.

A fentiekből is látszik, hogy egy összetett problémáról van szó, amelynek megoldása minden félnek, így az EPS-nek is érdeke. A környékbeli önkormányzatok figyelmét is felkeltette már a projekt, így ha a yangzhong-i projekt jól sikerül, úgy várhatóan további üzleteket is sikerül kötni. "A yangzhongi projektünk megkezdése óta több nagyváros önkormányzatának képviselőivel is találkoztunk, sőt, van olyan város, akivel már szándéknyilatkozat aláírására is sor került parkolási projektek fejlesztésével kapcsolatban. De a legfontosabb, hogy a mostani projekt életképes legyen, ez adhatja meg ugyanis az alapot a további tárgyalásoknak" - mondta Törő.

Mi hoz a jövő?

Bár az ESP már konkrét városokkal tárgyal Ázsia más országaiban és vannak tapogatódzások Latin-Amerikában is, Törő szerint a fő cél jelenleg a kínai projekt, hiszen ha az beválik, akkor óriási piac nyílhat meg Kínán belül. Éppen ezért elmondása szerint a befektető GB & Partners sem siet az exittel, azaz azzal, hogy nyereséggel ki tudjon szállni a vállalkozásból.

"A befektetési alap 10 éves futamidővel dolgozik, ám pénzügyi elvárásaink szerint 6-7 éven belül szeretnénk kiszállni, ekkora már összejöhet a ZTE által ígért 100 ezer pakolóhely üzemeltetése, amivel nem mellesleg a világ egyik legnagyobb parkolómenedzsment cége leszünk, amelyik smart parkinggal foglalkozik. Ekkor várhatóan vagy egy újabb körös befektető vásárolja ki a GB & Partners-t, vagy egy IPO, azaz tőzsdei megjelenés következik" - mondta Törő, aki szerint mérlegelni kell az aktuális piaci helyzetet és ennek megfelelően kell döntést hozni a tőzsdére kerüléssel kapcsolatban."Bízunk a hazai tőzsde fejlődésében és örömmel lennénk mi a következő magyar sikersztori" jegyezte meg a cégvezető.