Egyre komolyabb támadásokra figyelmeztet az Invitech

Egyre komolyabb erőforrásokat kötnek le az informatikai biztonsággal kapcsolatos tennivalók egy vállalat életében. Az egyre gyakoribb célzott kibertámadások pedig sok esetben ügyfél- és üzletvesztéshez vezethetnek - hívja fel a figyelmet az Invitech Solutions, amely új szolgáltatás mellett az ügyfelek tájékoztatását is célként tűzte ki.

Szabó Zsuzsanna, 2017. május 27. szombat, 15:15

A hackertámadások száma az elmúlt öt évben megháromszorozódott, az ilyen jellegű incidensek mára meghaladják a napi egymillió esetet, és ezek csupán a felderített támadások. Az ezzel kapcsolatos problémák kiküszöbölése speciális szakértelmet és folyamatos, 24 órás odafigyelést igényel, amely egyre komolyabb terheket ró a vállalatokra, figyelembe véve, hogy it-biztonsági szakembereket is egyre nehezebben tudnak szerződtetni - olvasható az Invitech Solutions közleményében.

Egy hackertámadás komoly veszélyekkel járhat, köztük elvesztett ügyfelekkel és ezáltal akár csökkenő bevétellel is. A Cisco friss it-biztonsági jelentése szerint például az adatvesztést elszenvedő vállalatok 22 százalékától távozott már ügyfél emiatt, az ilyen vállalatok 44 százalékánál a korábbi ügyfélszám mintegy egyötöde.

A vizsgált szervezetek 29 százalékánál az adatvesztés bevételcsökkenést is eredményezett, az ilyen szervezetek 38 százalékánál a bevételkiesés mértéke a 20 százalékot is meghaladta. Ezeknek az eseteknek komoly következményei lehetnek egy vállalkozás jövőbeli lehetőségeit nézve is - hívja fel a figyelmet az Invitech.

Az adatvesztés következtében a cégek 23 százaléka veszített már el üzleti lehetőségeket, ezek 42 százaléka a potenciális ügyfelek egyötödétől búcsúzhatott el. Pedig ezeknek a veszteségeknek egy része biztosan elkerülhető lett volna.

Az Invitech Solutions a fent említett kockázatok kezelése érdekében olyan szolgáltatásokkal jelent meg a vállalati ügyfelek piacán, amelyek az adatok gyűjtése és kezelése mellett, gyors beavatkozást tesznek lehetővé szükség esetén.

Az informatikai biztonság fenntartása egy rendkívül bonyolult, folyamatos fejlesztéseket és állandó ellenőrzést igénylő tevékenység, ma már ezen a fronton ér egy vállalatot a legtöbb támadás - vélekedett Javorniczky Áron, az Invitech Solutions és az Invitel Csoport operatív vezérigazgató-helyettese.

Az ilyen támadásokra való felkészülés azonban, nem csak a vállalkozások saját biztonsága szempontjából nagy jelentőségű, hanem a törvényi előírások miatt is - hívja fel a figyelmet az Invitech. A személyes adatok és a magánszféra védelmét szolgálja a GDPR, azaz európai Általános Adatvédelmi Rendelet, amely minden olyan cégre vonatkozik, ahol európai uniós állampolgárok személyes adatait kezelik. Erre pedig azért érdemes odafigyelni, mert a 2018. május 25-én életbe lépő rendelet értelmében, amennyiben egy bizalmas adatokat kezelő vállalat nem felel meg a GDPR előírásainak, az az éves árbevételének 4 százalékát elérő büntetést is kaphat - figyelmeztet az Invitech Solutions.