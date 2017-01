Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre több filmet néz okos telefonon a magyar

Már csaknem 4,5 millióan használnak okos telefont Magyarországon, és egyre többen rendelkeznek internetelőfizetéssel, így már nemcsak kommunikálunk az eszközeinken. A legtöbben még mindig hírolvasásra és böngészésre használják az eszközeiket, de egyre népszerűbbek a zenei és videós streaming szolgáltatások is – derül ki az eNET-Telekom című reprezentatív kutatásából.

A felnőtt hazai internetezők 86 százaléka, vagyis 4 és fél millió ember már okostelefon-felhasználó Magyarországon. Ezzel párhuzamosan már a készülékeket sem csak telefonálásra és üzenetváltásra használjuk: az előfizetők 90 százaléka már egyéb tartalomfogyasztásra is ezeket az eszközöket használja.

A legtöbben még mindig a hír- és közösségi oldalakat látogatják a telefonjukról (86 és 80 százalék), ezeket általában minden nap meglátogatják a felhasználók. Elektronikus újságokat, magazinokat 39 százalék; blogokat 29 százalék, e-könyveket pedig 14 százalék olvas a mobilján.

A megkérdezettek között a legnépszerűbb az Index (64 százalék), az Origo (55 százalék), a Hír24 (45 százalék) és a HVG (40 százalék). Érdekesség, hogy a legtöbben nem töltik le a hírszolgáltatók applikációit, inkább böngészőben olvassák a híreket.

A hírtartalmak mellett egyre többen hallgatnak zenét a telefonjukon. Míg korábban az mp3 volt a legnépszerűbb formátum, mostanra a felhasználók 76 százaléka már ingyenes zenehallgatási lehetőségeket keres, például a Youtube-on válogat számokat. A válaszadók 13 százaléka már nyitott az előfizetéses streaming szolgáltatók (Spotify, Deezer, Apple Music) felé.

Az eNET 2016 októberében 1018 fős mintán végzett reprezentatív kutatásának eredményei alapján ez leginkább annak köszönhető, hogy a felhasználók több mint háromnegyedének (79 százaléknak) van mobilnet előfizetése, a legtöbben, 4 millió 260 ezren rendszeresen használnak wifit is.

Az okos telefonos streaminghez tízből kilencen még mindig inkább wifit használnak. De fontos adat, hogy 42 százalék már mobilnetet (is) használ. 22 százalék ideiglenesen le szokta menteni a lejátszási listáit is, így offline módban is tudja hallgatni őket.

Az audiotartalmak mellett egyre többen néznek videókat a telefonokon. A leginkább itt is az ingyenes felületeket használják: 83 százalék használja a videómegosztókat, csak 46 százalék menti le a tartalmakat a telefonjára. Az okos telefonos tévézés egyelőre csak a felhasználók harmadát, mintegy 31 százalékot fogott meg, nagyjából ugyanennyien (29 százalék) utólag nézik vissza a tévéműsorokat. Egyelőre csupán 4 százalék használ valamilyen előfizetéses műsorszolgáltató applikációt.