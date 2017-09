Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elindult az iPhone 8 előrendelése Magyarországon is

Szeptember 22-én nyílt meg a lehetőség az új iPhone-ok előrendelésére mindhárom magyarországi mobilszolgáltatónál. Ez még nem az iPhone X-re szól!

Ahogy azt korábban jelezték már a magyarországi mobilszolgáltatók, szeptember 22-től elindították az előrendelést az Apple által bejelentett új iPhone 8-asokra. A Vodafone pénteken jelezte, hogy a cégnél az iPhone 8 64GB-os és az iPhone 8 Plus 64GB-os modelleket lehet már előrendelni. Mindkét készülék asztroszürke és ezüst színben is kapható.

A Vodafone mellett korábban a Magyar Telekom és a Telenor is jelezte, hogy szeptember 22-től vesz fel előrendeléseket az iPhone 8-as modellekre. A Telekom korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy nála szeptember 22-től az iPhone 8-as telefonok mellett az Apple Watch Series 3 okosórára is lehet előrendeléseket leadni.

A készülékeket Magyarországon megvásárolni szeptember 29-től lehet majd.

Az iPhone X kicsit később jön

Az Apple szeptember 12-én mutatta új be termékeit és szolgáltatásait, köztük két új iPhone okostelefon-modellt. Az első okostelefon piacra dobásának tizedik évfordulóján bemutatott új készülékek közül az iPhone 8 és iPhone 8 Plus az eddigi modellek továbbfejlesztése, míg az iPhone X (tíz) teljesen megújított modell a korábbiakhoz képest.

Korábbi közlések szerint a Vodafone-nál és a Telenornál az iPhone X online előrendelése október 27-én kezdődik meg, november 3-tól pedig már ez a készülék is megvásárolható, és a Telenornál is ugyanekkor indul az előrendelés.

Nem voltak tömött sorok

Az új iPhone 8-as készülékek egyébként a világon máshol is ezen a napon kerültek az üzletekbe, sőt, Ázsiában már kézhez is vehették az első készülékeket a vásárlók - írta a Reuters. A hírügynökség információi szerint e készülékek iránt egyelőre gyér volt az érdeklődés, úgy tűnik ugyanis, hogy az iPhone X-ért indulhat majd nagyobb tömeg a boltokba.

Az Egyesült Államokban az iPhone 8-as modellek 600 és 799 dollár (154 ezer és 205 ezer forint) közötti áron kerülnek forgalomba, várhatóan szeptember 22-től. Az iPhone X 999 dollárba kerül majd, és október végétől lehet majd megrendelni. A készülékek magyarországi árairól itt írtunk.

A befektetőknek nem tetszik

A MarketWatch szerint az Apple részvényeit nem nagyon szeretik a befektetők, a papírok ugyanis napok óta lejtőn vannak - pénteken (magyarországi idő szerint este fél 9 körül) 1,1 százalékos mínuszban jártak a tengerentúli kereskedésben. A pénzügyi portál szerint az Apple-részvények az első iPhone 2007-es megjelenése óta nem produkáltak ilyen rossz heti eredmények egy új készülék bemutatását követően. Mindezt arra vezetik vissza, hogy a bejelentés óta megjelent vélemények a termékekről nem olyan fényesek.