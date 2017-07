Ennek már Zuckerberg sem örül

Már maga Mark Zuckerberg sem örül annyira a Facebook szédületes tempójú növekedésének, az alapító-vezérigazgató „kicsit lassabban” eresztené rá a profittermelő gépezetet a csevegőszolgáltatásokra, így a Messengerre és a nemrég 22 milliárd dollárért felvásárolt WhatsAppra - írta a vg.hu.

Mindkét szolgáltatásnak több mint egymilliárd fős felhasználói tábora van, s egyelőre inkább viszik, semmint hozzák a pénzt az anyacég számára.

Az Instagramot a tervek szerint előbb lepik el a reklámok, 700 ezer felhasználójának nem kis "örömére". A fényképmegosztó szolgáltatást nemrég a tőzsdére bevezetett Snaphez tartozó Snapchat versenytársának szánják - írta a lap.

Zuckerberg szerint a Messenger körül még sok a teendő, és a következő évek meghatározó jövedelemforrásai továbbra is a videóhirdetések lesznek. A Facebook a 70 milliárd dolláros amerikai tévés reklámpiacon is megvetné a lábát, ennek érdekében újabban tartalomgyártással is foglalkozik: tévéshow-kat és rövid sorozatokat finanszíroz. (Sajtóhírek szerint ezek augusztus közepétől lesznek láthatók.)

A társaság arra is figyelmeztette befektetőit, hogy a legnagyobb bevételt termelő mobilhirdetések dinamikus felfutásának fizikai határai vannak, ugyanis a Facebook-ügyfelek hírfolyamába képtelenség több reklámot belesűríteni a "felhasználói élmény" zavarása nélkül. A közösségi portál aktív használói egyelőre tolerálják a hirdetéscunamit, táboruk a második negyedévben 2,01 milliárdra nőtt.