Ennek sok autós fog örülni

A Totalcar hasábjain bő két éve volt arról szó, hogy az Ikarus csődje már a nyolcvanas évek végétől elkerülhetetlennek tűnt. A gyár mégis kitartott, egészen 2003 első feléig, amikor is úgy tűnt, végleg csődbe ment. Ezután Széles Gábor megvásárolta a márkanevet és hangzatos ígéretek mellett 2006-ban be is mutatott egy Ikarus feliratú prototípust. Az Ikarus HB122-esből azonban nem lett sorozat, mindössze öt busz készült el. A következő Ikarus-feltámadásra 2010-ig kellett várni, ekkor újra meghallgathattuk a hangzatos terveket, a régi piacokra való visszatérést, aztán ebből sem lett semmi, olyannyira nem, hogy a Széles Gáborral szövetséget kötött buszgyártók végül otthagyták a milliárdos nagyvállalkozót, és új céget alapítottak.