Erre vártak régóta a startupok Magyarországon

A kormány a startup ökoszisztéma kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - a miniszterelnöki biztos és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával - a startupok fejlesztését célzó programok összehangolása, az állami programok, pályázati lehetőségek hatékonyabb kommunikációja, valamint a stratégia monitoring rendszerének kialakítása és működtetése érdekében (a meglévő intézményrendszer keretein belül) hozza létre a "Startup Hungary" koordinációs és módszertani központot.

A kormány a Magyar Közlönyben megjelent határozatában elfogadta a Digitális Jólét Program részeként, számára bemutatott "Magyarország Digitális Startup Stratégiáját". A programterv a kormányzat portálján lesz olvasható.

A kabinet felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal együttműködve gondoskodjon a korai fázisú vállalkozások, azaz a startupok adminisztratív terheinek és adóterhelésének csökkentéséről. Szintén e két személy feladata, hogy vizsgálják meg olyan speciális gazdasági övezetek létrehozásának lehetőségét, amelyek meghatározott feltételek mentén kedvezőbb szabályozást és rugalmasabb forrásbevonási lehetőséget biztosítanak az innovatív vállalkozásoknak.

Annak érdekében, hogy a vállalkozói kompetenciák hiánya miatt egyetlen induló vállalkozás se szoruljon ki a startup ökoszisztémából, felhívja a határozat a nemzetgazdasági minisztert, hogy - az emberi erőforrások minisztere és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával - gondoskodjon vállalkozói kompetencia-fejlesztő és a startupok nemzetközi piacra lépését segítő programok indításáról, az ehhez kapcsolódó digitális tananyagok fejlesztéséről, valamint a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájával való összhang megteremtéséről.

A törvényt is megváltoztatnák

A nemzetgazdasági miniszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter feladata az iparvállalatok és a startup vállalkozások közötti együttműködések elősegítését célzó IPAR 4.0 Startup és Spinoff Program tervének kidolgozása, továbbá annak vizsgálata, hogy ennek a végrehajtásához szükséges, elsősorban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program forrásainak felhasználásával történő finanszírozás lehetőségeit miként lehet megvalósítani.

A közbeszerzési törvényt úgy kell módosítani, hogy a közbeszerzések keretében a még kevésbé elterjedt, innovatív megoldások beszerzésére is lehetőség nyíljon. A külföldi startup vállalkozások és vállalkozók Magyarországra vonzása érdekében - a fővárosi önkormányzattal együttműködve - ki kell dolgozza a "Startup Budapest" programot, továbbá a magyarországi székhellyel működni kívánó külföldi startup vállalkozások tulajdonosai és munkavállalói számára magyarországi tartózkodást biztosító "startup vízum" bevezetési lehetőségét is meg kell vizsgálni. Ez utóbbiban szerepet kap a belügyminiszter is.

