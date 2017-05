Európai befektetőguru jön Budapestre

Bár véget ért a Jeremie-alapok tőkekihelyezése, 2017-ben is megmarad a forrásbőség, így egy egyszerű, de nagyszerű ötlettel továbbra is milliókhoz juthatnak a tehetséges vállalkozók. Június 13-án a Venture Capital Summit szakmai konferencián Európa egyik legnagyobb befektetőcsoportjának vezetője és a hazai szakma kiválóságai segítenek abban, hogy a hazai innovátorok minél hatékonyabban, gyorsabban vezessék sikerre vállalkozásukat.

2017. május 23.

Az Európai Unió által támogatott Jeremie névre hallgató tőkeforrás-szőnyegbombázás forráskihelyezési határidejének elérkezése 2016. májusában meglehetősen megosztotta a szakmát. A további források esetleges hiányában sokan vizionálták a startup szektor lassú elsorvadását, és a viszonylag csekély számú exitre hivatkozva értelmetlen pénzszórásnak nevezték a forráskihelyezéseket. Ráadásul egyes szakértők szerint a program a magvető fázisú cégek esetében egyáltalán nem oldott meg minden problémát, néhány esetben pedig visszaéléseket követtek el. Mások szerint a hazai innovációs célokra fordított elképesztő mértékű, összesen 131,5 milliárd forint támogatásnak vitathatatlanul érdeme, hogy a szakma magára talált, a szereplők megtanulták, hogy hogyan kell ötleteket gondozni, forrást szerezni és megvalósítani a célkitűzéseiket.

Az idei év ugyanakkor valószínűleg még az optimisták várakozásait is felülmúlta: a nagy alapok a tapasztalatok alapján építő munkába kezdtek, a legnagyobb forráskezelő idén már inkubációs fázisban lévő cégekbe is invesztál, sőt a tőke egy részét a pusztán egy jó ötlettel rendelkező vállalkozásoknak szánják. Emellett számos kisebb-nagyobb bizonyíték mutatja, hogy sem ötletből, sem pénzből nincs hiány: a magyar befektetők portfólió cégükkel nemzetközi piacon is terjeszkedni kívánnak, startup laborok, roadshow-k indultak útjukra, egyre több a startupokkal foglalkozó esemény és végre a valódi kockázati tőke is megjelent - kimondható, hogy megtörtént végre a szakmai áttörés. (Magyar fintech cég robbanthat külföldön - jelentős tőkeinjekció érkezett.)

A Venture Capital Summit - melynek médiatámogatója a Napi.hu - idei seregszemléjén főelőadóként Michael Brandkamp (High-Tech Gründerfonds Management GmbH), Európa ötödik legnagyobb VC alapjának a vezetője mondja el, hogy milyen szempontok tehetnek igazán sikeressé egy induló vállalkozást. Ezt követi egy beszélgetés, ahol az említett úriember Chris Mattheisen-nel, a Magyar Telekom Nyrt. vezérigazgatójával beszélget arról, hogy a nagyvállalatok miért fektetnek komoly összegeket induló vállalkozásokba.

A konferencián Madlena Tamás, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgató-helyettese is tart egy előadást arról, hogy a BÉT új stratégiája szerint szorosabban kíván együttműködni a hazai és nemzetközi tőkepiaci szereplőkkel, valamint kormányzati érintettekkel. Oszkó Péter (Oxo Labs alapító) előadása azt taglalja, hogy válhat egy magyar ötletből életképes nemzetközi vállalkozás, az MFB bank vezérigazgatója pedig előadásában a Jeremie-program által támogatott cégek eredményeiről számol be és ismerteti a közelgő, új Jeremie-programot.

Török József (Széchenyi Tőkealap) közel 100 befektetési tapasztalata alapján mondja majd el, hogy egy tőkealap miért utasítja el a vállalkozások zömét, illetve, hogy létezik-e tökéletes befektetés, azaz mehet-e "biztosra" a befektető.

Egy évig tartó kutatás eredményeit elsőként a IV. Venture Capital Summit-on mutatja be Zsiborás Gergő (Forbes Magazin) arról, hogy az EU és állami pénzekkel támogatott tőke megfelelően látta-e el feladatát: mennyiben finanszírozta valóban az innovációt, látszik-e ez a cégek növekedésében, illetve, hogy a Jeremie-milliárdok körül mit mondanak a számok, mi teljesült, és mik a fontos tanulságok.

A kerekasztal-beszélgetéseken a legfontosabb magyar kockázatitőke-társaságok vezérigazgatóitól hallhatnak fontos információkat a résztvevők a különböző befektetési stratégiák hatékonyságáról, a befektető hozzáadott értékeiről, valamint a nemzetközi terjeszkedés feltételeiről és lehetőségeiről. A harmadik beszélgetés kifejezetten a startup cégek értékesítéséhez-exitjéhez kapcsolódik, a kerekasztal résztvevői saját, értékes tapasztaltaikat osztják meg az érdeklődőkkel.

A konferencia tematikája és az előadások tartalma már előzetesen is azt mutatja, hogy a startupok világa újból virágzásnak indult, a szakemberek növekedésre készülnek, a nemzetközi pályára való lépésről értekeznek és a jelek szerint várhatóan a következő 1-2 évben sem fog lankadni az induló vállalkozások, befektetések iránti érdeklődés. A részvétel kiemelten ajánlott azoknak a befektetőknek, vállalkozóknak és érdeklődőknek, akik amellett, hogy meghallgatják a legfrissebb híreket, információkat, a kávészünetek és az ebéd ideje alatt beszélgetni kívánnak a megjelenő szakemberekkel és a hazai befektetői világ nagyágyúival.