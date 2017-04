Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez a korlátja a kisvállalatok technológiai fejlesztéseinek

A kisvállalatok vezetőinek informatikai előképzettsége és nyitottsága jelentősen meghatározhatja a cég jövőjét. Bár a kisvállalatok technológiára nyitottsága javult, 60 százalékuknak nem jut elegendő erőforrása fejlesztésre – derült ki az Invitel és a BellResearch felméréséből.

Az Invitel és a BellResearch 2016-os közös, őszi felméréséből többek között kiderült, hogy bár egyre fontosabb a nagysebességű internet a kisvállalkozók számára, a szolgáltatások választásakor leginkább a stabilitáshoz kapcsolódó költségtényezők kerülnek előtérbe.

A kutatás szerint a vizsgált hazai kisvállalatok 82 százaléka használ vezetékes internetet a napi üzletvitel, ügymenet támogatására. Ennek kapcsán kiemelt fontosságúnak tartják a megbízható szolgáltató kiválasztását, amely lehetővé teszi, hogy az internetszolgáltatással kapcsolatos problémák megoldása helyett az üzlet működtetésével foglalkozhassanak.

A felmérésből azonban az is kirajzolódott, hogy a kisvállalatok technológiára való nyitottsága is javult ugyan, de 60 százalékuknál - hiába tervezik - sok esetben már nem jut elegendő erőforrás a fejlesztésre, sem szakmai, sem pénzügyi értelemben. Ennek tudható be, hogy minden második kisvállalkozás a költséghatékonyabb működés keretében elsősorban a technikai- és rezsiköltségek racionalizálása révén próbál spórolni. Ezen vállaltoknak bármilyen jövőbeni modernizáció, vagy új szolgáltatás igénybevétele többnyire csak akkor vállalható, ha az közvetlenül hozzájárul üzleti céljaik eléréséhez.

A kisvállalatok informatikai nyitottsága meghatározhatja a cég jövőjét, ezért elengedhetetlen számukra a korszerű távközlési megoldások alkalmazása - mondta Iski István az Invitel lakossági és kisvállalati marketingigazgatója. A stabil céges internet ma már alap, e köré épül szinte minden más szolgáltatás, de a vállalkozások alapvetően különböznek egymástól, s ez igaz az elvárásaikra is - tette hozzá Iski, aki szerint az Invitelnél az aktuális igények változását évente több felmérést készítésével is próbálják követni.