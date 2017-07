Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez fogja betölteni az életünket

Öt év alatt megháromszorozódik az internetes adatforgalom és eléri a 3,3 zettabájtot, az internethasználók száma pedig további egymilliárddal, 4,6 milliárdra nő – írja a Cisco 2021-re vonatkozó előrejelzésében.

Tovább folytatódik a digitális átalakulás, 2021-re már a Föld lakosságának 58 százaléka, 4,6 milliárd ember fog internet-hozzáféréssel rendelkezni - ismertette a Cisco a következő öt évre vonatkozó előrejelzését. Ennek megfelelően az éves IP alapú adatforgalom háromszorosára, 3,3 zettabájtra emelkedik, mely 26 százalékos éves növekedési ütemnek felel meg. Ennek fő mozgatói a dolgok internete (IoT) és a gép-gép közötti kapcsolatok elterjedése lesznek.

Mi várható nálunk?

A jövő évtized elejére Kelet-Közép Európában is megháromszorozódik az internetes adatforgalom, ami 240-szerese lesz a 2005-ös szintnek. Ennél is nagyobb ütemben nő a mobiladatforgalom, ami 2021-re már hatszor akkora lesz, mint 2016-ban volt, ezzel az IP alapú forgalom 31 százalékát fogja kitenni a korábbi 16 százalékhoz képest.

Régiónkban az internetforgalom 76 százalékáért a videóforgalom lesz a felelős, két százalékát pedig az internetes játékok forgalma fogja kitenni. Mindkét terület ötszörös növekedést fog elérni - vélik a Cisco szakértői. A növekedés oka a jobb minőségben keresendő, a videóforgalom 62 százaléka HD, 10,5 százaléka pedig Ultra HD felbontású lesz.

Jó hír az internethasználóknak, hogy a hálózatok átlagos sebessége 1,7-szeresére, 42 Mbps-ra nő, míg a mobilhálózat háromszor nagyobb átlagos sebességre, 22 Mbps-ra lesz képes.

Mi várható a világban?

Az IoT elterjedése az ipari felhasználás mellett az otthonokban és autókban is változásokat hoz. A leggyorsabb növekedésre a kutatók az egészségügyi felhasználásban számítanak, melyet a hálózatra kapcsolt okosautók és okos városok fejlődése követ.

Az élő internetes videózás 15-szörös emelkedés előtt áll, a teljes videóforgalom 13 százalékáért lesz felelős. Szintén jelentős növekedés várható a virtuális és a kiterjesztett valóság területén.

A nyilvános Wi-Fi hotspotok száma hatszorosára nő, a legtöbbet, 170 milliót Kínában lehet majd találni.

Az otthoni lapostévék 56 százaléka 4K felbontású lesz, jelenleg mindössze 15 százalék ez az arány. Tévénézési szokásaink is változnak, a hagyományos csatornákat fokozatosan delváltják az online videók.

Ugyanakkor a DDoS támadások száma is nőni fog, 2021-ben a teljes kapacitás akár egy teljes szervezet hálózatának megzavarására is képes lesz. (Klasszikus átverés - ennek ne dőljön be!)