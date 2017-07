Ezek a menő dolgok nem kaphatók Magyarországon

Több menő dolog nem kapható Magyarországon - de ne aggódjunk, Európában sem. A Business Insider sorolt fel 12, Európában nem elérhető innovatív szolgáltatást.

Kovács Bertold, 2017. július 14. péntek, 16:07

Gyakran csak késve jutnak el Európába a legmenőbb amerikai tech kütyük és szolgáltatások, a Business Insider sorolt fel 12 terméket, melyről jelenleg csak álmodozunk.

Az Amazon több termékkel is szerepel a listán. Echo Show elnevezésű, kijelzővel is rendelkező okoshangszórója jelenleg csak az Egyesült Államokban kapható, szintúgy a Dash Wand with Alexa elnevezésű szolgáltatásuk. Ezzel a bevásárlás könnyíthető meg: ha kifogyóban van a mogyorókrém vagy a kukoricapehely, elég leolvasni a készülékkel a termék vonalkódját és máris bekerült az internetes bevásárlókosárba. Sőt, Magyarországon még az Egyesült Királyságban kínált Amazon Dash Button sem áll rendelkezésre, ennek segítségével egy gombnyomással lehet a bevásárlókosár tartalmához a kiválasztott terméket hozzáadni.

Az Android alkotójának új telefonjáért is a tengeren túlra kell utazni. Az Essential névre keresztelt okostelefon 699 dolláros (mintegy 189 ezer forintos) árával a legjobb készülékek versenytársává vált. Amerikában már ezt a telefont vásárolják, ha az ujjlenyomat-leolvasót inkább a készülék hátoldalán szeretnék tudni a fogyasztók.

Számos alkalmazást kell nélkülöznünk: a 81 millió felhasználót számláló online rádiószolgáltatás, a Pandora liszenszjogok miatt nem érhető el. Hasonló okból nem küldhetünk a Venmo nevű alkalmazáson keresztül pénzt a barátainknak. Szintén ezen a területen működik a Snapchat tulajdonosának alkalmazása, a Snapcash, amely ugyancsak engedély híján nem tört még be az európai piacra.

A Facebook két alkalmazásából is kimaradunk: adatvédelmi okok miatt manuálisan kell betagelni ismerőseinket a közösségi oldalra feltöltött képeken, miközben Amerikában ezt a cég algoritmusa megteszi a felhasználók helyett. Mivel ez a technológia áll a vállalat Moments applikációjának központjában, Európában annak a legfőbb funkciója nem érhető el.

Szintén az adatvédelmi beállítások korlátozzák a Google és egyéb keresőmotorok találatait: Európában mindenkinek joga van a róla szóló elavult weboldalak törlését kérni a találati listából. (Idő van! Az EU-nak lépni kell az amerikai multik ellen.)

Ha filmet nézne, akkor jobb, ha keres egy alternatívát a Hulu helyett, hiszen az on-demand műsorszolgáltató csak az Egyesült Államokban érhető el, de ott a kínálatában minden megtalálható a 21st Century Fox tartalmaitól a TimeWarner produkciókig. Szerencsére a Netflix már elérhető Magyarországon.

Ha a filmhez ételt is szeretne rendelni, akkor az éttermek ezreivel kapcsolatban álló Seamlessre sem számíthat, hiszen az Amerika mellett csak az Egyesült Királyságban érhető el, de ott is csak vállalati ügyfelek számára.

Házhoz szállítás híján, ha étterembe menne, ne számítson az Uberre, az tavaly kivonult Magyarországról, a hasonló szolgáltatást nyújtó Lyft pedig soha nem is volt elérhető.

Azonban a korábbi tapasztalatok alapján nem kell sokáig nélkülözni ezeket a szolgáltatásokat, előbb-utóbb Európába is elérnek az amerikai innovációk.

Címlapkép forrása: Pixabay