Ezt elintézte a kormány - káosz várható szombaton

Országos kommunikáció ide, sms-kampány oda, vélhetően több tízezerre tehető azoknak az embereknek a száma, akik vagy nem hallottak a feltöltőkártyás adategyeztetés szükségességégéről, vagy kicsúsztak az időből.

Nem lennénk azoknak a telekommunikációs ügyfélszolgálatosoknak a helyében, akiknek szombaton állniuk kell azoknak a feltöltőkártyás ügyfeleknek a rohamát, akik aznap szembesülnek számlájuk megszüntetésével.

Bár a felvilágosító kampány hónapok óta megy számos fórumon, a szolgáltatók pedig sms-ben hívják fel a figyelmet a feltöltőkártyás adategyeztetés szükségességére, lapunkhoz is számos meglepődött olvasói megkeresés érkezett még napokban is, amelyek arról tanúskodik, hogy sokan nem hallottak még az új szabályról.

Több százezer dühös ügyfél

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) keddi közlése szerint a mintegy négymillió szám 60 százalékát egyeztették már, vagyis 1,6 millió előfizetést veszélyeztet még a megszűnés. Ha ezek túlnyomó részére tényleg nincs szüksége tulajdonosának, akkor is százezres nagyságrendű "csalódott ügyfélről" lehet szó.

A legrosszabb azok helyzete, akik abban a tudatban kelnek fel szombaton, hogy elérhetőek és ők is el tudnak érni másokat. Ez különösen az egyedül élő, idős emberek esetében okozhat problémát.

Nem véletlen, hogy több szolgáltató a határidő meghosszabbítását kérte, ez azonban elmaradt. Most jobb híján megerősített ügyfélszolgálattal várják a hétvégét és a jövő hetet.

Megerősített ügyfélszolgálat

A Telenornál arról tájékoztatták lapunkat, hogy a legerősebb forgalmat kebonyolító üzleteknél hoszteszek is segítik majd az ügyfeleket abban a pár napban is, ami még hátravan és a határidő lejártát követően is. Sőt több üzletben az irodai kollégák is beállnak az ügyfélkapcsolati munkatársakhoz és a saját laptopjaikon egyeztetik az ügyfelek adatait.

A Telenor megerősítette korábbi becslését, amely szerint több tízezer ügyfelük csúszhat ki a határidőből.

A Telekomnál szintén készülnek arra, hogy az utolsó héten is sokan szeretnék még adataikat egyeztetni. Pénteken, illetve a határidő lejártával nagyobb létszámmal, sok önkéntes kolléga segítségével bonyolítják le a helyszíni ügyintézést. A regisztrációra dedikált ügyfélszolgálati telefonszámon is több ügyintéző várja a hívásokat.

A Telekom és a Telenor korábban már megerősítette, hogy sem a számot, sem a feltöltött egyenleget nem veszítik el az ügyfelek, legalábbis egy ideig. A Telenornál két hónapig teljesen visszaállítható az eredeti állapot, azt követően már csak a szám.

Kérdéseinket feltettük a Vodafone-nak is, amint válaszolnak, a cikket frissítjük.

Az országgyűlés Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára fogadta el a szabályozást, amely a terrorizmus elleni harc jegyében mostantól évente regisztrációra kötelezi a feltöltőkártyás előfizetőket. Szombattól egy egyéni előfizetőnek legfeljebb tíz, egy üzleti előfizetőnek pedig maximum ötven prepaid kártyája lehet.

