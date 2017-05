Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Felhőbe költözik a magyar milliárdos cége

A modernizáció jegyében a hr-rendszereinek felhőbe költöztetése mellett döntött a Bonafarm Csoport - közölte az SAP Hungary Kft.

A fejlesztés hozzájárul majd ahhoz, hogy Magyarország és Közép-Európa egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalatcsoportja jobban össze tudja majd hangolni a tagvállalatok - például a Sole-Mizo Zrt., a Pick Zrt., vagy a Csányi Pincészet Zrt.- közötti együttműködést - derül ki az SAP közleményéből.

Az új rendszer a hagyományos, nagyvállalati megoldásoktól eltérő, Facebookhoz vagy Linkedinhez hasonló felülteten teszi lehetővé a hr-folyamatok kezelését. Például az új belépő első napján rendelkezésre állhat a munkavégzéshez szükséges összes eszköz, egyénre szabott információ, így az is láthatóvá válik, hogy milyen adminisztratív lépéseket kell megtennie az adott területen (például orientációs napon, tűzvédelmi oktatáson való részvétel), de egyszerűbbé válik például az éves céltervezés és teljesítményértékelés vagy az utódlástervezés is. Emellett minden adat okoseszközről is könnyen elérhetővé válik.

Hajnal Géza, a Bonafarm csoport HR igazgatója szerint a Bonafarm csoport egy olyan szervezeti, együttműködési és vezetői kultúra kialakítását dolgozik, melyben minden elkötelezett kolléga a legjobb teljesítményre képes és megbecsülve érezheti magát.

A most bevezetett SAP rendszertől három éven belüli megtérülést vár az élelmiszeripari csoport. A felhőtechnológiát kihasználó hr-megoldás várhatóan 2017. év végétől áll szolgálatba a Bonafarmnál - olvasható a német szoftvercég közleményében.