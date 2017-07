Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Felrobbant egy népszerű okostelefon - ilyen még nem történt ezzel a típussal

Egy indiai felhasználó a Twitteren jelezte a Lenovónak, hogy intézkedjenek, mert a K4 Note típusú készüléke felrobbant nála - értesült a Mobilarena.hu.

A közösségi portálon tette közzé a Vigneshwaran V A nevű felhasználó a fotókat elfüstölt Lenovo Vibe K4 Note típusú készülékéről. A bejegyzés szerint a felrobbanó eszköz közel volt a tulajdonos kollégájának asztalához, de senki nem sérült meg - olvasható a portálon.

Több, mint valószínű, hogy az eset teljesen egyedi, mivel a Lenovo tavaly januárban mutatta be - az elsősorban Ázsiában - kifejezetten népszerűnek bizonyuló phabletet, de hasonló balesetről még senki nem számolt be. A készülék már a startot követően igen kelendő volt: instant 200 ezer előrendelés érkezett a bemutatót követő pár napban, majd a VR szemüveggel kínált csomagból is hamar elfogyott az első fél millió példány.

A Lenovo reagált a Twitter bejegyzésre, az előzetes információk alapján az akkumulátort megsérthette valami hegyes eszköz.

(Korábban a Samsung egyik termékével voltak hasonló bajok.)