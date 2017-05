Fintech: változhatnak a magyar előírások

A digitalizáció a XXI. század nagy kihívása, az innovatív, digitális pénzügyi megoldások hamarosan a mindennapok részét képezik, ezért a szabályozásban is fel kell készülni arra, hogy a fintech fejlesztések minél átláthatóbbak legyenek - mondta Balogh László, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénzügyekért felelős helyettes államtitkára egy konferencián.

Dzindzisz Sztefan, 2017. május 18. csütörtök, 13:28

A KPMG nemzetközi tanácsadó cég egyik felmérése alapján az elmúlt 2 évben csak Európában 13 milliárd dollárt fektettek be az induló, úgynevezett fintech cégekbe. A PwC becslése alapján a következő 3-5 éven belül a fintech iparágba történő beruházások összértéke globálisan meghaladhatja a 150 milliárd dollárt - mondta a helyettes államtitkár a HG Media rendezvényén.

Az innovatív pénzügyi cégek jellemzően a B2B szegmensre, a vállalkozások egymás közötti üzleti forgalmára koncentrálnak, de egyre nő az olyan cégek száma is, amelyek a lakossági ügyfeleket célozzák meg.

A fintech cégek tevékenysége számos kockázattal jár együtt, ezért ezen a területen is felelős jogalkotásra van szükség a fogyasztóvédelmi, pénzmosási és az adatvédelmi szabályok betartása mellett - vélte Balogh. Napjainkban még igen nehéz azt megoldani, hogy a fintech cégek szolgáltatásai terén a biztonság maximális legyen, de egyúttal az innovációt is támogassuk. Az innováció segítése, a versenyképesség javítása kiemelt kormányzati szándék, de a pénzügyi tudatosság erősítése is fontos - véli Balogh László.

Úgy vélte, a lakosság pénzügyi ismereteit bővíteni kell, és arra kell ösztönözni, hogy tudatosan, megfontoltan vegye igénybe a fintech cégek olcsó, de még nagyon új pénzügyi szolgáltatásait - írja az MTI.

A kormány azt szeretné elérni a készülő nemzeti pénzügyi stratégiával, hogy a lakosság megfelelő pénzügyi szakértelemmel rendelkezzen, mert ez végső soron hozzájárul a pénzügyi intézményrendszer stabil, egészséges működéséhez és az ország versenyképességének javításához.

Fogyasztóvédelmi szempontból is fontos kérdés

Az e-kereskedelem egyre bővül, ez a terület is számos veszélyt rejt magában, egy fogyasztóvédelmi felmérés alapján a megkérdezett személyek mintegy 60 százaléka azt szeretné elérni, hogy a jogsértő vállalkozásokról készüljön feketelista - mondta Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) államtitkára.

Az e-kereskedelemben robbanásszerű a bővülés, a fogyasztók ezen a téren kiszolgáltatottabbak, mint a hagyományos üzletekben, így fokozott jogi védelmet igényelnek. Határozott fellépés kell, mert csak ezzel lehet növelni a vásárlók bizalmát - mondta.

Egy, a konferencián bemutatott felméréssel kapcsolatban Ákos Tamás, a CIB Bank vezérigazgató-helyettese elmondta: miközben természetes az, hogy a fiatalok a mobiltelefonok keresztül végzik bankügyeiket, illetve vásárlásaikat, a számlanyitáshoz és a hitelügyleteikhez személyesen kell bemenniük a bankfiókokba. Ahhoz, hogy ebben előrelépjünk, a jogszabályokat módosítani kellene, hogy az ügyfelek minél egyszerűbben tudják kihasználni a digitális technológia előnyeit - jegyezte meg.