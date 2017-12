Fontos változás jön: kevésbé lesz idegesítő internetezni

A Google hadat üzen az indokolatlan és idegesítő internetes hirdetéseknek. Február közepétől nem lesznek felugró ablakok, pörgő-forgó és beszélő reklámvideók. Legalábbis Chrome böngészőben.

A Google még júniusban jelentette be, hogy csatlakozik a Coalition for Better Ads (Szövetség a Jobb reklámokért) csoport kezdeményezéséhez és magára vonatkozóan is kötelezőnek veszi Az ésszerű online reklámozás irányelveit.

Ennek lényege, hogy a szoftveróriás saját böngészője, a Google Chrome letiltja majd a nem felhasználóbarát hirdetéseket, így a felugró reklámablakok, a hanggal elinduló reklámvideók, a visszaszámlálóval működő egészkijelzős reklámok, és a nagy méretű, mindig előttünk lebegő reklámsávok is blokkolva lesznek - írja az Index.

A Google azt is bejelentette, hogy mikortól kezdődik az új rendszer: február 15-én. Hogy az oldalkezelőket ne érje felkészületlenül a váltás, egy Ad Experience Report nevű oldalon közzéteszik a megváltozott irányelveiket. Aki pedig ezekhez 30 napig nem alkalmazkodik, még rosszabb helyzetben találhatja magát: a Chrome az oldaláról semmilyen hirdetést nem közöl, amely komoly bevételkiesést jelenthet a tartalomszolgáltatóknak.

A cég minden platformon (mobil, pc, tablet, telefon) szabályozza majd a hirdetések kinézetét, méretét, stílusát. Mobilon például tilos lesz villódzó animált hirdetéseket és a kijelző több mint 30 százalékát beterítő bannereket közölni.

Az online hirdetési piac komoly átalakuláson megy át emellett is: az eddigi gyakorlattal ellentétben a Facebook minden országban, vagy régióban létrehoz egy hirdetésfelvételi irodát. Korábban központilag kezelték a reklámokat, ráadásul ezt az adóparadicsomnak számító Írországban tették, így más európai országokban egyáltalán nem fizettek adót.

