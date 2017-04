Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fordulat a magyar mobilhasználatban - meglepő ok a háttérben

Tavaly 5 év után nőtt az sms-küldések száma a magyar mobilhálózatokban. A Napi.hu utánajárt az okoknak: kiderült, hogy egy szolgáltató bonyolítja a teljes forgalom felét, ráadásul náluk - és csak náluk - komoly növekedés mutatkozott.

Tavaly 1,78 milliárd darab sms-t küldtek a magyar mobilhálózatokban, amely 3,7 százalékos, 64,4 milliós növekedés 2015-höz képest. Persze pár évvel korábban ennél magasabb számok forogtak, 2010-ben például még 1,94 milliárd üzenetet küldet a magyarok.

A csökkenés nem szorul túl sok magyarázatra, hiszen ma már rengetegen használnak különböző chat-programokat, amelyekkel az adatforgalom terhére lehet egymással kommunikálni (Viber, Messenger). Ide tartozik az Apple iMessage is, így például az iPhone-tulajdonosok közötti szöveges vagy képes kommunikáció sem szerepel az sms- és mms-statisztikákban.

A növekedés ennek tükrében meglepő. Korábban a Központi Statisztikai Hivatal azzal magyarázta az emelkedést, hogy egyre több szolgáltató kínál korlátlan vagy több száz sms-t magába foglaló előfizetéses csomagokat, amelyek megdobhatták a számokat. A másik ok az úgynevezett kényelmi szolgáltatások elterjedése lehet (parkolás, e-matrica, banki szolgáltatások).

A Napi.hu ezért megkérdezte a négy legnagyobb szolgáltatót, a Magyar Telekomot, a Telenort, a UPC-t és a Vodafone-t, hogy mekkora sms-forgalmat bonyolítottak tavaly, vagy - ha ez nem nyilvános - akkor miként alakult a korlátlan üzenetküldést magába foglaló csomagok száma és mit tapasztaltak a kényelmi szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Vodafone

A legközlékenyebb a Vodafone volt, ahol elárulták, hogy 2016-ban a hálózatukból 886 millió sms-t küldtek a felhasználók, amely azt jelenti, hogy a teljes forgalom 49,8 százaléka náluk realizálódott. Ez a szám 71,5 milliós növekedés, vagyis több mint a teljes. Ez összecseng azzal, hogy más szolgáltatók csökkenésről számoltak be.



Forrás: KSH

A Vodafone-nál a Red előfizetések mindegyike korlátlan sms-küldést biztosít belföldre, a kisebb csomagok 150, illetve 100 üzenetet tartalmaznak. Hogy az előfizetések száma hogyan alakult, azt a cég nem árulta el.

Telenor

A Telenor nem árulta el, hogy hány sms-t küldtek hálózatukból, az viszont kiderült, hogy évek óta csökken a számuk. A kényelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó forgalom azonban egyre nagyobb szeletet hasít ki a teljes forgalomból.

Magyar Telekom



A Magyar Telekom kommunikációs igazgatósága szintén lassú csökkenésről tájékoztatta a Napi.hu-t, pontos számot ők sem árultak el. A kényelmi üzenetek száma ugyanakkor emelkedik.

A Telekom arról sem adott tájékoztatást, hogy hány Next, vagyis korlátlan üzenetküldésre használható csomag van forgalomban. A cég egyébként idén márciustól átalakította előfizetéses csomagjait, amelyben mindenki maga állíthatja össze, hogy mennyit szeretne telefonálni, internetezni és sms-ezni.

UPC

A UPC-től annyit sikerült megtudni, hogy tavaly a díjcsomagjaiban 50 és 500 közötti üzenetet kínáltak, de az ügyfelek inkább az internetes üzenetküldő szolgáltatásokat használják. A UPC egyébként korlátlan adatforgalmú csomagokkal próbál piacot szerezni.

MMS, internet

Hogy nem feltételnül lehet minden a kényelmi szolgáltatásokkal magyarázni az abból látszik, hogy az mms-ek száma is emelkedett tavaly 2,8 százalékkal. Persze volumenét tekintve két nagyságrenddel kisebb számról beszélünk, mint az sms-eknél: 20,7 millió mms-t küldtek itthon.

A mobil-adatforgalom növekedése semmit sem lassult 2016-ban, 39 százalékos volt a bővülés, amely 77,7 ezer terabyte-ot jelentett. Ez majdnem hatszorosa a 2010-es értéknek.

Mit tudunk?

Bár a Vodafone kivételével mindegyik szolgáltató üzleti titokként kezeli sms-forgalmát, annyi kiderült, hogy előbbi ügyfelei a legaktívabbak ha üzenetekről van szó, ráadásul a forgalom is emelkedett. Bár a piacon vannak kisebb szolgáltatóik is, a rendelkezésre álló adatokból úgy tűnik, hogy zömmel a vodafone-osok miatt van még ideje az sms-nek, nem kell temetni a technológiát. Emellett persze a kényelmi szolgáltatások is felfelé húzzák a számokat.



