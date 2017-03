Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Húsz év után vált a világcég - sok-sok millió ember örülhet

Hamarosan már spanyolul is lehet keresni az Amazon amerikai változatánál is.

Az Amazon húsz évvel ezelőtt, 1997-ben kezdte meg tőzsdei pályafutását Jeff Bezos irányítása alatt (Az alapító történetével itt foglalkoztunk.) Bár az azóta eltelt két évtizedben számos változást élhettek meg az amerikai vásárlók, egy dolog változatlan maradt: aki az online kiskereskedőtől akart vásárolni, az csak angolul tehette meg.

Ez azonban hamarosan változhat, hiszen a cég meghallgatta az USA-ban egyre gyarapodó spanyol ajkú népesség hangját és hamarosan elindítja spanyol nyelvű változatát is - adta hírül a CNET. Az érdeklődők így vásárolni, keresni, terméket kosárba rakni, megrendelni is spanyolul tudnak majd, ehhez mindössze egy applikációt, az Amazon Molbile Shoppingot kell letölteni. A lépés annyiban nem váratlan, hogy ezáltal 50 millió spanyolul beszélő USA-ban élő lakost is könnyebben ki tudnak szolgálni. (Ez szemben áll az amerikai kormány elgondolásával, Donald Trump hatalomra lépésével ugyanis megszűnt a Fehér Ház spanyol nyelvű verziója, amelyet még Barack Obama beiktatása után pár hónappal indítottak el. Erről itt írtunk.)

A CNET megjegyzi azt is, hogy bár az Amazon.com-on most először jelenik meg idegen nyelv, annak néhány leányvállalata, például az Amazon.com.mx Mexikóban, vagy az Amazon.es már spanyol nyelven működik.