Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így változott a vodafone-osok élete csütörtöktől

Június 15-től az Európai Unió területén megszűntek a külön roamingdíjak. A Vodafone Magyarország összeszedte, hogy az ügyfeleit hogyan érintik a változások.

Június 15-től az Európai Unió területén megszűntek a külön roamingdíjak - ez a Vodafone Magyarország havidíjas és feltöltőkártyás előfizetői számára egyaránt azt jelenti, hogy a belföldivel megegyező feltételekkel használhatják a mobiltelefonjaikat az EU területén, valamint az uniós szabályozásnak megfelelőn Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában is - közölte a mobilszolgáltató.

A Vodafone Magyarország a Red csomagjaival tette lehetővé a külföldi szabad mobilhasználatot 2015 áprilisától, majd 2016 tavaszától a havidíjas előfizetéssel rendelkező ügyfelek számára a Vodafone EU Roaming szolgáltatással, a feltöltőkártyát használók pedig az Európa hazai áron opció aktiválásával mentesültek az extra költségektől külföldi telefonhasználat esetében.

Ez vonatkozik a hívásokra

A vodafone-os ügyfeleknek továbbá megvan az a lehetőségük is az EU tagállamok és a már említett három ország mellett, hogy Svájc, Törökország és Monaco területén is roamingdíj nélküli telefonálhassanak.

Június 15-től az EU (valamint a további 6 ország) területén a havidíjas és feltöltőkártyás ügyfelek is szabadon használhatják a csomagjaikba foglalt vagy külön megvásárolt adatkeretet, így a prepaid feltöltésekhez járó 4 GB Nyári Adatot és az 1 millió MB-os Adatmilliomos csomagot is. A szabályozásnak megfelelően a hívásfogadás mindig díjmentes, a hívásindítás esetén pedig a hazai, hálózaton kívüli díjak érvényesek.

Az EU-s, de nem hazai számok hívása az EU területéről indítva, magyar sim-kártyával roamingolva hálózaton kívüli hívásnak számít. A korlátlan Red csomagokkal ezek a hívások is díjmentesek, ahogy a Go csomagokban is, a tarifában foglalt hálózaton kívüli keret erejéig.

Megszűnnek a napijegyek

A Vodafone Family előfizetők aktív Vodafone EU Roaming szolgáltatással a családtagok közötti díjmentes hívásokat az EU területén is élvezhetik, a Family előfizetésen belül, akár feltöltés nélkül is használható Kid kártyával pedig havi 60 percnyi hívást lehet díjmentesen indítani az EU területéről.

A június elején bevezetett, a Red és Go csomagokba beépített Vodafone Pass szolgáltatások (Social Pass és Connect Pass, amelyekkel a meghatározott applikációk használata nem fogyasztja a csomagba foglalt adatmennyiséget) esetében is érvényes, hogy a belföldivel megegyező feltételek mellett használhatók külföldön is.

A szabályok megváltozásával megszűnik az Európa Napijegy, valamint a feltöltőkártyás ügyfeleknek eddig kínált Európa hazai áron opció és Európa adat napijegy.

Az EU-n kívül

Az EU-n kívülre utazók számára továbbra is változatlan feltételekkel érhető el a Világ Napijegy, amellyel jelenleg 72 országban lehet a hazaival megegyező feltételekkel roamingolni. A Világ Napijegy felhasználható Észak- és Dél-Amerikában, Afrikában, Ausztráliában és Új-Zélandon, számos afrikai és ázsiai országban, valamint olyan nem EU tagállamokban, mint a szomszédos Szerbiában és Ukrajnában, illetve többek között Albániában, Oroszországban, vagy Grúziában is.

Az EU és a további hat ország területén történő díjmentes roamingolás feltétele az úgynevezett méltányos felhasználás - hívja fel a figyelmet a Vodafone -, vagyis az, hogy a vizsgált, gördülő 4 hónapos periódusokban az ügyfél többet használja a telefonját itthon, mint barangolás közben vagy többször csatlakozzon a hazai hálózatra, mint valamely külföldi, szabályozott ország hálózatára. Amennyiben egy ügyfél esetében az derül ki, hogy a vizsgált ciklusban többet használta külföldön a telefonját, mint Magyarországon és többször csatlakozott külföldi, szabályozás alá eső ország hálózatára, mint a hazai hálózatra, akkor a figyelmeztetést követően két hét áll rendelkezésére, hogy változtasson felhasználási szokásain. Az arányos felhasználási feltételekről a Lakossági Általános Szerződési Feltételekben található részletes információ - derül ki a mobilszolgáltató közleményéből.